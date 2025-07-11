Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 июля 2025 17:28  [58] Нижегородская область сократила расходы на торгах и сэкономила 1,3 млрд рублей
11 июля 2025 16:44  [145] Завод "Красное Сормово" спустил на воду новый круизный лайнер "Николай Жарков"
11 июля 2025 12:45  [124] Более 8 000 нижегородцев воспользовались господдержкой по профориентации в январе-июне
11 июля 2025 12:24  [163] Большинство нижегородцев стремится повысить свою финансовую грамотность 
10 июля 2025 19:44  [493] Участок под "правительственный квартал" выставят на торги в 2025 году
10 июля 2025 18:20  [400] Еще 50 проектов КРТ планируют реализовать в Нижегородской области
10 июля 2025 15:49  [335] Как Нижегородская область вышла в топ-2 промышленного рейтинга: разбор экспертов
10 июля 2025 14:44  [6] Нижегородская трубная компания присоединилась к проекту "Производительность труда"
10 июля 2025 13:25  [304] В июне выдачи автокредитов в России выросли на 16%
10 июля 2025 12:14  [393] Участок железной дороги в Кстове выставили на торги за 18,3 млн рублей
Экономика

Нижегородская область сократила расходы на торгах и сэкономила 1,3 млрд рублей

11 июля 2025 17:28  [58] Экономика
Нижегородская область сократила расходы на торгах и сэкономила 1,3 млрд рублей

В июне 2025 года правительству Нижегородской области удалось добиться значительной экономии бюджетных средств по итогам закупочных процедур. Как сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций, за месяц удалось сэкономить 1,3 млрд рублей.

Государственное казённое учреждение "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 123 торговые процедуры на общую сумму 15,1 млрд рублей.

Основная часть сэкономленных средств пришлась на контракты по ремонту и содержанию автодорог — около 1,2 млрд рублей. Ещё более 51 млн рублей удалось сохранить при закупке учебного оборудования.

В среднем на каждый успешно проведённый лот в июне приходилось 3,5 заявки от участников.

По итогам первого полугодия 2025 года общая сумма сэкономленных бюджетных средств достигла 2,4 млрд рублей.

За шесть месяцев текущего года "Центр размещения заказа" организовал 617 процедур торгов, общий объём которых составил 50 млрд рублей. Конкуренция среди участников оставалась высокой — в среднем на один лот подавалось 4,1 заявки.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла второе место среди регионов РФ в рейтинге закупочной эффективности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет торги
Поделиться:
Новости по теме
03 июля 2025 12:16  [510] Минфин Нижегородской области полностью погасил облигации 2019 года
25 июня 2025 11:05  [591] Нижегородские власти увеличили расходы на выкуп аварийного жилья
18 июня 2025 11:20  [655] Дополнительные 75 млн рублей направят на ремонт ЖКХ в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных