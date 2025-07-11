Нижегородская область сократила расходы на торгах и сэкономила 1,3 млрд рублей Экономика

В июне 2025 года правительству Нижегородской области удалось добиться значительной экономии бюджетных средств по итогам закупочных процедур. Как сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций, за месяц удалось сэкономить 1,3 млрд рублей.

Государственное казённое учреждение "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 123 торговые процедуры на общую сумму 15,1 млрд рублей.

Основная часть сэкономленных средств пришлась на контракты по ремонту и содержанию автодорог — около 1,2 млрд рублей. Ещё более 51 млн рублей удалось сохранить при закупке учебного оборудования.

В среднем на каждый успешно проведённый лот в июне приходилось 3,5 заявки от участников.

По итогам первого полугодия 2025 года общая сумма сэкономленных бюджетных средств достигла 2,4 млрд рублей.

За шесть месяцев текущего года "Центр размещения заказа" организовал 617 процедур торгов, общий объём которых составил 50 млрд рублей. Конкуренция среди участников оставалась высокой — в среднем на один лот подавалось 4,1 заявки.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла второе место среди регионов РФ в рейтинге закупочной эффективности.