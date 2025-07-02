Минфин Нижегородской области полностью погасил облигации 2019 года Экономика

Министерство финансов Нижегородской области завершило выплаты по облигационному займу, размещённому в 2019 году. Оставшаяся сумма долга в размере 4 млрд рублей была полностью погашена в июне 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Помимо этого, в том же месяце ведомство привлекло финансирование от коммерческих банков на сумму 12,7 млрд рублей. Также была произведена выплата накопленного купонного дохода держателям облигаций 2019 года — она составила 73,2 млн рублей.

Как и прежде, основу госдолга Нижегородской области составляют долгосрочные бюджетные кредиты. По состоянию на 1 июля 2025 года их доля в общей структуре долга достигла 76,3%. На государственные ценные бумаги приходится 12,5%, на кредиты от коммерческих банков — 10,4%, ещё 0,8% составляют государственные гарантии.

Совокупный объём государственного долга региона на 1 июля 2025 года составил 175,5 млрд рублей. При этом долговая нагрузка на областной бюджет находится на уровне 55%, что считается экономически безопасным показателем.

Ранее сообщалось, что в мае нижегородский минфин привлек у банков 5,5 млрд рублей на развитие региона.