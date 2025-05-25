Нижегородские власти увеличили расходы на выкуп аварийного жилья Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Глава нижегородского депфина Юрий Мочалкин представил на сегодняшнем заседании гордумы корректировки бюджета, в рамках которых предполагается перераспределение доходов и расходов, а также уточнение финансирования по ряду программ. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Общая доходная часть бюджета увеличится на 52,4 млн рублей. Из них 36 млн составят собственные поступления города, еще 16,4 млн поступят в виде межбюджетных трансфертов.

Основное увеличение расходов затронет департамент строительства. На 36 млн рублей вырастут ассигнования на оплату выкупной стоимости жилья для переселения граждан из аварийных домов.

Также предлагается увеличить финансирование департамента жилья и инженерной инфраструктуры на 75,8 млн рублей. Из этой суммы 75 млн направят на модернизацию, реконструкцию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Еще 700 тысяч рублей пойдут на ремонт жилых помещений для детей-сирот.

В то же время расходы по некоторым направлениям будут снижены. Так, на 21,4 млн рублей сократится финансирование строительства школ № 96, 131, 170 и второго корпуса школы № 188. Это связано с уточнением сроков ввода объектов в эксплуатацию.

На 30,4 млн рублей уменьшатся расходы по программе переселения граждан в рамках департамента строительства. Причина — перенос сроков реализации мероприятий.

Сокращения коснутся и департамента транспорта и дорожного строительства: минус 7,6 млн рублей. Из них 6,5 млн — по статье капитального ремонта дорог, еще 1,1 млн — по проектированию и содержанию интеллектуальных транспортных систем. Корректировки связаны с приведением сумм в соответствие с условиями предоставления субсидий.

Дополнительно предлагается перераспределить 11,5 млн рублей из резервного фонда. Эти средства по обращениям депутатов направят на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, установку детских игровых площадок и поддержку территориального общественного самоуправления.

После внесения всех изменений доходы бюджета составят 73,3 млрд рублей, расходы — почти 77 млрд. Дефицит бюджета составит 3,69 млрд рублей.

Депутаты одобрили очередную корректировку городского бюджета.

Ранее сообщалось, что рост инвестиций в социальную сферу отмечен в Нижегородской области.