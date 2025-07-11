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Происшествия

Экс-директора Дома творчества в Сарове осудят за хищение 800 000 рублей

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Экс-директора Дома творчества в Сарове осудят за хищение 800 000 рублей

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей руководительницы учреждения дополнительного образования, которая обвиняется в превышении служебных полномочий, присвоении и растрате средств.

По данным следственного отдела ЗАТО города Сарова Следственного управления СК России по региону, перед судом предстанет экс-директор "Дома творчества" в Дивеевском округе. Ей инкриминируются два эпизода по части 3 статьи 160 УК РФ и один эпизод по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ.

Следствие установило, что с 2021 по 2024 год обвиняемая издавала фиктивные приказы о выполнении разовых работ сотрудниками учреждения, а также оформила на должность секретаря-машинистки лиц, которые фактически не выполняли никаких трудовых функций.

Кроме того, по указанию руководительницы в табелях учёта рабочего времени систематически отражались заведомо ложные сведения. Эти документы передавались в бухгалтерию и на их основании начислялась заработная плата, часть которой обвиняемая забирала себе и использовала по своему усмотрению.

Также в тот же период директор, используя своё должностное положение, требовала от подчинённых передавать ей часть стимулирующих выплат, которые впоследствии тратила на личные нужды.

Общий ущерб от её действий превысил 746 тысяч рублей.

Незаконная деятельность была выявлена и пресечена в ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета, прокуратуры и УФСБ России по Нижегородской области.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что троих бывших сотрудников Научно-исследовательского института и двоих бизнесменов осудили в многолетней взяточной схеме. Общая сумма незаконных выплат превысила 2 млн рублей.

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Теги:
Саров Уголовное дело Хищение
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