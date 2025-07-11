Три человека утонули Нижегородской области за сутки Происшествия

В Нижегородской области за сутки зафиксированы три трагических случая на воде, завершившихся гибелью людей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Первый инцидент произошел в Воскресенском районе, неподалеку от деревни Галибиха на реке Ветлуга. Очевидцы заметили в воде тело мужчины и извлекли его на берег. Личность погибшего пока не установлена.

Второй случай зафиксирован в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала. Спасатели аварийно-спасательной службы (АСО) достали из воды тело мужчины 1994 года рождения.

Еще одно происшествие произошло в Нижнем Новгороде на реке Параша. Сотрудники АСО извлекли из воды тело мужчины. Его личность также устанавливается.

Причины гибели во всех трех случаях уточняются. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Ранее сообщалось, что рыбак запутался в сетях и утонул в деревне Городищи.