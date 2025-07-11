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Общество

Нижегородцы задолжали коммунальщикам более 2,4 миллиарда рублей

13 июля 2025 09:43  [159] Общество
Нижегородцы задолжали коммунальщикам более 2,4 миллиарда рублей

Жители и организации Нижегородской области накопили значительную задолженность за жилищно-коммунальные услуги — свыше 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили "Живем в Нижнем" в ГУ ФССП по региону.

Как уточнили в ведомстве, в эту сумму входят долги как физических, так и юридических лиц. В настоящее время в производстве у судебных приставов находится 70 942 исполнительных дела, связанных с неуплатой коммунальных платежей.

Служба также привела примеры крупнейших долгов по ЖКУ среди физических лиц. В частности, в регионе возбуждены производства в отношении граждан, задолжавших 308 961 рубль, 450 592 рубля, 464 314 рублей, 306 900 рублей и 313 278 рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили списать долги по ЖКХ у многодетных семей.

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Теги:
Долги ЖКХ Судебные приставы
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