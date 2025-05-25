Коммунальные службы вернули нижегородцам почти 2 миллиона рублей переплаты Общество

Управляющие компании и поставщики коммунальных ресурсов в Нижегородской области вернули гражданам более 1,9 миллиона рублей переплаты за первые пять месяцев 2025 года. Это стало возможным благодаря вмешательству Государственной жилищной инспекции региона (ГЖИ).

Один из примеров касается жительницы Автозаводского района Нижнего Новгорода. Женщина передала неверные показания счетчика горячей воды и обратилась за перерасчетом в ресурсоснабжающую организацию. Несмотря на составление акта с правильными данными, перерасчет долгое время не производился.

После обращения в Госжилинспекцию была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой инспектор установила, что организация не выполнила перерасчет излишне уплаченной суммы.

"Инспектор выдал предписание об устранении нарушений. Сумма перерасчета составила 4442 рубля 62 копейки. Предписание на данный момент исполнено в полном объеме", – сообщила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алёна Новикова.

Всего за январь–май 2025 года в Госжилинспекцию поступило 2362 обращения от жителей региона, касающихся некорректных начислений за жилищно-коммунальные услуги.

Подать жалобу в ГЖИ можно через приложение "Госуслуги. Дом". При личном визите необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Также работает горячая линия по номеру: 8 (831) 430-79-19.

Ранее нижегородцам объяснили порядок перерасчета за отопление этой зимой.