Футболиста Александра Телегина прооперировали в Нижнем Новгороде Общество

Футболиста мини-футбольного клуба "Торпедо" Александра Телегина прооперировали в Нижнем Новгороде. Врачи провели централизацию мениска, чтобы стабилизировать повреждённый сустав. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Операция прошла успешно, и спортсмен уже начал курс реабилитации. Как сообщил травматолог Алексей Крупко, Телегин передвигается на костылях и постепенно восстанавливается после травмы.

Серьёзное повреждение футболист получил в одном из матчей чемпионата России. Во время игрового эпизода соперник упал на выпрямленную ногу Телегина, после чего в колене раздался щелчок. Продолжить встречу спортсмен не смог и покинул площадку.

Ранее сообщалось, что Алексей Крупко провел уникальную операцию футболисту из Орла с разрывом передней крестообразной связки колена.