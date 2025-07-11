СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2025 11:15  [92] Футболиста Александра Телегина прооперировали в Нижнем Новгороде
13 июля 2025 09:43  [241] Нижегородцы задолжали коммунальщикам более 2,4 миллиарда рублей
12 июля 2025 19:46  [629] Лысково 12 июля отметило своё 615-летие
12 июля 2025 17:20  [745] Синоптики пообещали грозу в Нижегородской области 12 июля, энергетики готовятся
12 июля 2025 17:00  [324] Нижегородский нутрициолог развеяла миф о том, что квас хорошо утоляет жажду
12 июля 2025 15:35  [324] Нижегородцы - новобранцы Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы
12 июля 2025 15:03  [1011] Нижегородский водоканал назвал предполагаемую причину вони в Печёрах
12 июля 2025 14:36  [318] Улицу Зайцева в Сормове перекроют до 15 августа из-за ремонта
12 июля 2025 14:02  [405] Жители Нижнего Новгорода возмущены неработающими кондиционерами в автобусах
12 июля 2025 13:16  [571] Нижегородцы раскупили все пельмени и сырники в молочных раздатках
Общество

Футболиста Александра Телегина прооперировали в Нижнем Новгороде

13 июля 2025 11:15  [92] Общество
Футболиста Александра Телегина прооперировали в Нижнем Новгороде

Футболиста мини-футбольного клуба "Торпедо" Александра Телегина прооперировали в Нижнем Новгороде. Врачи провели централизацию мениска, чтобы стабилизировать повреждённый сустав. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Операция прошла успешно, и спортсмен уже начал курс реабилитации. Как сообщил травматолог Алексей Крупко, Телегин передвигается на костылях и постепенно восстанавливается после травмы.

Серьёзное повреждение футболист получил в одном из матчей чемпионата России. Во время игрового эпизода соперник упал на выпрямленную ногу Телегина, после чего в колене раздался щелчок. Продолжить встречу спортсмен не смог и покинул площадку.

Ранее сообщалось, что Алексей Крупко провел уникальную операцию футболисту из Орла с разрывом передней крестообразной связки колена.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2025 12:38  [725] Чемпиона России и мира по ММА прооперировали в Нижнем Новгороде
14 мая 2025 15:26  [589] Нижегородские врачи прооперировали конькобежку Викторию Прыгунову
14 января 2025 13:23  [625] Успешную операцию на сухожилии выполнили солистке нижегородского оперного театра
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных