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Происшествия

Бешенство нашли у собаки в Арзамасском округе

14 июля 2025 09:23  [58] Происшествия
Бешенство выявлено у собаки в Арзамасском округе

В селе Чернухе, расположенном в городском округе Арзамас Нижегородской области, лабораторно подтвержден случай бешенства у собаки. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Диагноз подтвердился 10 июля 2025 года в результате исследований проб головного мозга собаки, проведенных в областной ветеринарной лаборатории.

В связи с выявлением заболевания на территории действует комплекс ограничительных мероприятий, проводимых государственной ветеринарной службой. Они направлены на локализацию и ликвидацию очага инфекции в соответствии с утвержденными Минсельхозом России ветеринарными правилами.

В региональном управлении напоминают нижегородцам, что в случае укуса животного его владелец должен в течение 12 часов доставить в подведомственную ветеринарную организацию для осмотра и последующего изолированного содержания под наблюдением специалистов в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что число животных с бешенством стремительно сокращается в Нижегородской области. 

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Теги:
Арзамасский район Бешенство Россельхознадзор
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