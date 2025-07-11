84% нижегородских подростков сами решают, куда поступать Общество

Фото: Александр Воложанин

Большинство нижегородцев сами выбирают, кем стать и куда пойти учиться. Такие данные приводятся в исследовании сервиса hh.ru.

Так, более половины участников опроса (56%) рассказали, что приняли решение самостоятельно. Ещё треть (32%) советовались с близкими. Только у 12% выбор сделали родственники.

Чем моложе участники, тем чаще они действуют по-своему. Среди подростков до 18 лет таких оказалось 84%, а в группе от 35 до 44 лет — уже 65%.

Наибольшую независимость в выборе профессии проявили работники сельского хозяйства (85%) и добывающей промышленности (75%). В то же время чаще других советовались с родственниками представители отраслей "Нефть и газ" (41%), ЖКХ (30%), энергетики (30%) и финансового сектора (29%).

Родственники влияли на выбор профессии по-разному. Так, 8% респондентов признались, что близкие настаивали на стабильной и престижной специальности, а 14% поступили в вуз или колледж по настоянию семьи. Особенно часто об этом упоминали работники металлургической отрасли.

Иногда родители становились примером — 8% нижегородцев выбрали профессию по их стопам. Столько же жителей региона, наоборот, решили не повторять путь семьи из-за сложных условий и низкой зарплаты. Ещё 2% опрошенных заявили, что смогли сменить профессию благодаря поддержке близких.

В целом, отношение семьи к выбору профессии у большинства жителей региона хорошее. 44% чувствовали поддержку, 36% — нейтральную реакцию. Только 2% столкнулись с негативом, у 12% мнения в семье разошлись.

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