Ножи и и алкоголь пытались пронести на судебное заседание в Дзержинске

Трое нижегородцев пытались пронести в Дзержинский городской суд ножи и спиртное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.
Две женщины и мужчина прибыли в суд для участия в заседаниях. При входе в здание сотрудники службы проверили документы, удостоверяющие личность посетителей, и попросили граждан предъявить запрещенные предметы, если таковые имеются. На это посетители ответили, что ничего запрещенного при себе не имеют.
Пристав предупредил, что в случае обнаружения таких предметов граждане могут быть привлечены к административной ответственности.
Во время досмотра ручной клади у посетителей нашли перочинный и канцелярский ножи, а также фляжку со спиртосодержащей жидкостью.
В отношении нарушителей составлены протоколы за невыполнение законного распоряжения судебного пристава о прекращении действий, нарушающих порядок в суде.
Теперь им грозит административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородцы опоздали на собственную свадьбу из-за долга владельца арендованного автомобиля.
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