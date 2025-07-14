Ножи и и алкоголь пытались пронести на судебное заседание в Дзержинске Происшествия

Трое нижегородцев пытались пронести в Дзержинский городской суд ножи и спиртное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.

Две женщины и мужчина прибыли в суд для участия в заседаниях. При входе в здание сотрудники службы проверили документы, удостоверяющие личность посетителей, и попросили граждан предъявить запрещенные предметы, если таковые имеются. На это посетители ответили, что ничего запрещенного при себе не имеют.

Пристав предупредил, что в случае обнаружения таких предметов граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

Во время досмотра ручной клади у посетителей нашли перочинный и канцелярский ножи, а также фляжку со спиртосодержащей жидкостью.

В отношении нарушителей составлены протоколы за невыполнение законного распоряжения судебного пристава о прекращении действий, нарушающих порядок в суде.

Теперь им грозит административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородцы опоздали на собственную свадьбу из-за долга владельца арендованного автомобиля.