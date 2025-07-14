30 человек утонули в Нижегородской области с начала купального сезона Происшествия

С начала купального сезона в Нижегородской области утонули 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что всего с 1 июня в области зафиксировано 35 происшествий на воде. Это на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 39 подобных случаев.

Также снизилось и количество утонувших. В 2024 году жертв за этот период было 40. Таким образом, снижение составило 25%. При этом в 2025 году не зафиксировано ни одной гибели ребенка, тогда как годом ранее таких трагедий было восемь.

Положительная динамика отмечается и в числе спасенных. За отчетный период удалось спасти 7 человек, что в 3,5 раза превышает прошлогодний показатель — тогда удалось спасти лишь двоих. Среди спасенных в этом году — двое детей, что вдвое больше, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что только за воскресенье, 13 июля, в Нижегородской области утонули четыре человека.