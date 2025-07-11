Экскаватор повредил дом при ремонте тротуара на улице Малой Ямской

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Во время проведения дорожных работ на Малой Ямской улице в Нижнем Новгороде был частично поврежден фасад жилого дома. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД", инцидент произошел при демонтаже тротуарного покрытия. Подрядная организация, выполнявшая работы, задела ковшом элемент фасада здания. Однако в этом месте уже было небольшое повреждение.
Фото из телеграм-канала "Кстати..."
Подрядчик признал ответственность за случившееся, обязался заключить договор с профильной организацией и восстановить фасад за свой счет.
О сроках выполнения восстановительных работ не сообщается.
Ранее сообщалось, что проезд возле нижегородского стадиона "Динамо" закрыли почти на 10 месяцев с 14 июля.
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