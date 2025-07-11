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Экскаватор повредил дом при ремонте тротуара на улице Малой Ямской

14 июля 2025 14:02  [45] Происшествия
Экскаватор повредил фасад дома при ремонте тротуара на улице Малой Ямской

Фото: телеграм-канал "Кстати"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Во время проведения дорожных работ на Малой Ямской улице в Нижнем Новгороде был частично поврежден фасад жилого дома. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД", инцидент произошел при демонтаже тротуарного покрытия. Подрядная организация, выполнявшая работы, задела ковшом элемент фасада здания. Однако в этом месте уже было небольшое повреждение.

Фото из телеграм-канала "Кстати..."

Подрядчик признал ответственность за случившееся, обязался заключить договор с профильной организацией и восстановить фасад за свой счет.

О сроках выполнения восстановительных работ не сообщается.

Ранее сообщалось, что проезд возле нижегородского стадиона "Динамо" закрыли почти на 10 месяцев с 14 июля.

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Теги:
Ремонт дорог Ремонтные работы
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