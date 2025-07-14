Суд обязал семёновское МБУ выплатить 4,1 миллиона за загрязнение почвы Общество

Фото: управление Росприроднадзора

Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство города" из Семёнова должен выплатить более 4,1 млн рублей за ущерб, нанесённый почвам в районе деревни Медведево. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Нижегородской области. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Отмечается, что ущерб был нанесен деятельностью полигона твёрдых бытовых отходов. Нарушения природоохранного законодательства выявили сотрудники управления еще в 2022 году в ходе плановой проверки предприятия, осуществляющего эксплуатацию объекта. Юридическое лицо и ответственные сотрудники учреждения были привлечены к административной ответственности.

Дополнительно специалисты ведомства провели отбор проб почвы на прилегающих участках. Исследования подтвердили негативное воздействие полигона на окружающую среду. На основании полученных данных был произведён расчёт ущерба.

Решение о взыскании средств в судебном порядке уже вступило в законную силу. Полученные деньги поступят в бюджет Семёновского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что компания "Инвестсити" обязана компенсировать ущерб, нанесённый почвам в Советском районе Нижнего Новгорода.