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Общество

Суд отказал "Инвестсити" в оспаривании суммы ущерба за свалку в Нижнем Новгороде

07 июля 2025 15:54  [49] Общество
Суд отказал Инвестсити в оспаривании суммы ущерба за свалку в Нижнем Новгороде

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Компания "Инвестсити" обязана компенсировать ущерб, нанесённый почвам в Советском районе Нижнего Новгорода. Такое решение вынес Первый арбитражный апелляционный суд.

Нарушения были выявлены ещё в 2022 году после обращения в Росприроднадзор. Инспекторы межрегионального управления по Нижегородской области и Республике Мордовия выехали на место — напротив дома 116 по улице Ванеева — и зафиксировали массовые навалы отходов.

На участке были обнаружены строительные материалы на основе цемента и бетона, мусор от сноса зданий, битый кирпич, пластик, доски, покрышки, грунт с примесями стройматериалов и древесные отходы. Все это нарушало требования природоохранного законодательства.

Специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" провели отбор проб, определили класс опасности отходов (IV) и замерили площадь загрязнения. На основе собранных данных рассчитали общий объем отходов и сумму причинённого вреда.

Арендатор участка — ООО "Инвестсити" — отказался возмещать ущерб добровольно. В итоге дело дошло до суда.

Апелляционная инстанция признала расчёты Росприроднадзора обоснованными. Решением суда компания обязана выплатить более 4,9 млн рублей. Документ вступил в законную силу.

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Теги:
Росприроднадзор Советский район Экология
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