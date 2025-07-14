Жители ПФО рассказали, как относятся к коллегам-студентам Общество

Фото: Кира Мишина

76% опрошенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО) положительно относятся к стажировкам студентов в своих компаниях, и около 80% считают, что такую практику одобряют их работодатели, следует из опроса ВТБ*. Респонденты отмечают в таких коллегах как плюсы, среди которых энергичность и целеустремленность, так и недостатки – такие как неопытность, непредсказуемость и необходимость в наставничестве.

Около 80% опрошенных положительно относятся к возможности стажировок студентов в их компании. 13% респондентов отметили, что в их компаниях найм стажеров зависит от обстоятельств и наличия ресурсов, и только 5% скептически оценивают привлечение молодых стажеров.

Большинство опрошенных отмечают, что в их компаниях открыты к найму студентов с разным уровнем образования. Четверть отметили, что среди стажеров или коллег есть учащиеся на программах среднего специального образования, 19% — с неполным высшим, а 21% - бакалавры. Только 9% жителей ПФО указали, что их работодатели отдают приоритет кандидатам с магистерской подготовкой. При этом для 24% респондентов уровень образования стажеров или коллег-студентов не имеет значения.

По мнению приволжан, основными преимуществами студентов являются высокая энергия и мотивация (59%), способность приносить свежие идеи и креативность (44%), а также гибкость и адаптивность (39%). Кроме того, каждый третий отмечает перспективу долгосрочного сотрудничества.

Одновременно 65% опрошенных отметили недостаток опыта и непредсказуемость молодых сотрудников, 48% — высокую текучесть кадров, 44% — потребность в организации наставничества для юных коллег. Треть указали, что студенты не всегда бывают доступны в рабочее время из-за совмещения учебы и работы.

Для успешной интеграции студентов в рабочий процесс более половины респондентов считают необходимым создание программ наставничества и специализированных курсов погружения в профессию, а также предоставление гибкого рабочего графика. Более 40% опрошенных подчеркнули важность регулярной обратной связи, а 37% выделили систематическую оценку результатов работы. Среди других востребованных мер — введение студентов в корпоративную культуру для стажеров и участие в командных проектах — эти опции отметила четверть россиян.

* Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.