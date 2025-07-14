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Общество

13 дворов благоустроят в Канавинском районе в 2025 году

14 июля 2025 16:46  [95] Общество
13 дворов благоустроят в Канавинском районе в 2025 году

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Канавинском районе Нижнего Новгорода продолжается масштабное благоустройство дворовых территорий. Глава района Артём Иванов лично оценил ход работ во дворе дома №5 на улице Волжская набережная. Вместе с ним на месте побывали представители домоуправляющей компании АО "ДК Канавинского района". Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

По словам Артёма Иванова, в текущем сезоне в районе планируется привести в порядок 13 дворов. "На благоустройство выделено около 139 миллионов рублей в виде субсидий для управляющих компаний. Основные виды работ — это замена асфальта, устройство тротуаров и установка нового бордюрного камня", — отметил он.

На сегодня работы уже стартовали в девяти дворах Канавина. В одном из них — на улице Советской, у дома №14 — ремонт уже завершён. Все мероприятия по благоустройству планируется закончить до наступления холодов.

Директор АО "ДК Канавинского района" Андрей Бузин сообщил, что на Волжской набережной, 5 сейчас продолжается ремонт тротуаров, выполнено около 50% от запланированного объёма. "Кроме укладки нового покрытия, мы расширяем проезды и приводим в порядок парковочные зоны. Завершить работы планируем до конца месяца", — сказал он.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в 2024 году в городе планируется отремонтировать рекордные 275 дворов. На эти цели впервые выделен почти миллиард рублей: 500 миллионов из городского бюджета и 300 миллионов — из областного. Основной акцент — на ремонт тротуаров, проездов и создание парковочных карманов. 

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Теги:
Благоустройство Канавинский район
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