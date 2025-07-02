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Общество

Фундамент пешеходного моста через Почаинский овраг готов на 32%

04 июля 2025 18:45  [100] Общество
Фундамент пешеходного моста через Почаинский овраг готов на 32%

В Нижнем Новгороде продолжается строительство нового пешеходного моста через Почаинский овраг в районе улицы Университетской. На сегодняшний день выполнено около трети работ по устройству фундамента переправы. Об этом НИА Нижний Новгород сообщили в МКУ "ГУММиД".

Напомним, возведение моста осуществляется в рамках муниципального контракта по созданию террасного парка в Почаинском овраге. Согласно текущим планам, завершить строительство переправы планируется к ноябрю этого года. Прежний мост через овраг был признан аварийным и демонтирован летом 2024 года. Первоначально завершение всех работ по созданию парка было запланировано на 1 ноября 2025 года, однако сроки сдвинулись.

"Ведется сооружение фундаментов моста, готовность — 32%. Новый мост для пешеходов над Почаинским оврагом в Нижнем Новгороде планируют достроить к ноябрю 2025 года", — отметили в МКУ "ГУММиД.

Готовность пешеходного тоннеля в районе Лыковой Дамбы составляет 51%. В профильном ведомстве добавили, что в проектную документацию вносятся необходимые корректировки. Это связано с уточнением технических решений и графика работ.

Ранее сообщалось, что лестницу между Северной и Ивановской башнями открыли на территории Нижегородского кремля.

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Теги:
Благоустройство Мосты Почаинский овраг
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