Фундамент пешеходного моста через Почаинский овраг готов на 32% Общество

В Нижнем Новгороде продолжается строительство нового пешеходного моста через Почаинский овраг в районе улицы Университетской. На сегодняшний день выполнено около трети работ по устройству фундамента переправы. Об этом НИА Нижний Новгород сообщили в МКУ "ГУММиД".

Напомним, возведение моста осуществляется в рамках муниципального контракта по созданию террасного парка в Почаинском овраге. Согласно текущим планам, завершить строительство переправы планируется к ноябрю этого года. Прежний мост через овраг был признан аварийным и демонтирован летом 2024 года. Первоначально завершение всех работ по созданию парка было запланировано на 1 ноября 2025 года, однако сроки сдвинулись.

"Ведется сооружение фундаментов моста, готовность — 32%. Новый мост для пешеходов над Почаинским оврагом в Нижнем Новгороде планируют достроить к ноябрю 2025 года", — отметили в МКУ "ГУММиД.

Готовность пешеходного тоннеля в районе Лыковой Дамбы составляет 51%. В профильном ведомстве добавили, что в проектную документацию вносятся необходимые корректировки. Это связано с уточнением технических решений и графика работ.

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