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Общество

Генподрядчик взыскал почти 106 млн рублей по благоустройству "Швейцарии"

04 июля 2025 13:00  [72] Общество
Генподрядчик взыскал почти 106 млн рублей по благоустройству Швейцарии

Фото: Кира Мишина

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск АО "Группа компаний ЕКС" к МКУ "ГУКС Нижнего Новгорода", признав обоснованным требование о расторжении контракта и взыскании задолженности. Об этом свидетельствует информация из материалов судебного заседания.

Предметом спора стал муниципальный контракт 2019 года на разработку проектной документации и выполнение инженерных работ в рамках благоустройства парка "Швейцария". В рамках проекта ГК ЕКС занималась увязкой инженерных коммуникаций, берегоукреплением и проектированием газопровода высокого давления.

Изначально проектные решения были согласованы в 2020 году. Однако позднее город представил новую трассу газопровода, которая потребовала переработки проектной документации. Изменения затронули генеральный план, инженерные сети и объекты благоустройства.

ГК ЕКС выполнила корректировку за свой счет, включая дополнительные инженерные изыскания, но заказчик отказался оплачивать эти работы. В 2022 году стало известно, что получить положительное заключение госэкспертизы на второй этап проекта невозможно из-за новой трассы газопровода. МКУ "ГУКС" предложило расторгнуть контракт по соглашению сторон, однако впоследствии отказалось подписывать соглашение и оплачивать уже выполненные работы.

В апреле 2024 года подрядчик направил требование об оплате на сумму 146,6 млн рублей. Не получив ответа, компания обратилась в суд. Суд установил, что работы на сумму 105,8 млн рублей были выполнены и подтверждены актами приемки, и обязал МКУ "ГУКС Нижнего Новгорода" выплатить эту сумму. Также учреждение должно возместить 922 тыс. рублей судебных расходов. В части оставшихся 40,8 млн рублей, заявленных как оплата дополнительных работ, суд отказал, указав на отсутствие согласования с заказчиком.

Контракт был расторгнут по решению суда в связи с утратой актуальности проекта и значительным сроком, прошедшим с момента выполнения работ. Рассмотрение еще одного иска ГК ЕКС на сумму около 80 млн рублей приостановлено.

Ранее сообщалось, что Аллею Дружбы в нижегородском парке 800-летия благосустроят текущим летом.

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Теги:
Благоустройство Парк Швейцария Суд
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