Три нижегородские пары поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве Общество

Фото: Национальный центр "Россия"

Три пары из Нижегородской области стали участниками II Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", который открылся в Москве в День семьи, любви и верности. Торжественная церемония регистрации брака прошла на площадке Национального центра "Россия" при участии представителей власти и общественных организаций.

Алексей Сипаев и Светлана Фомичева из поселка Большое Мурашкино отправились на фестиваль при поддержке Главного управления ЗАГС Нижегородской области и Института демографического развития. Еще одна пара — Дмитрий Угланов и Аполинария Пименова из Нижнего Новгорода — также представляла регион. Нижегородцы Сергей Лашов и Екатерина Вербанова стали участниками по собственной инициативе, подав заявку самостоятельно.

Каждая история любви — уникальна. Дмитрий и Аполинария с детства жили по соседству: учились в параллельных классах, посещали одну музыкальную школу и тренировались в одном спортзале. Однако познакомились они только спустя годы — благодаря сайту знакомств. Первое свидание состоялось в городском парке и стало началом серьезных отношений.

Сергей и Екатерина встретились три года назад во время отдыха в Египте. После возвращения домой молодой человек нашел девушку в интернете, зная лишь ее имя. Екатерина - болгарка, позже приехала в Россию и осталась здесь навсегда.

Алексей работает учителем физкультуры, а Светлана — медсестрой в районной больнице. Их знакомство произошло на футбольном матче, где Алексей выступал за местную команду. С тех пор Светлана стала его постоянным болельщиком и верным спутником.

Всего на фестиваль в столицу прибыли более 200 пар из разных регионов страны. В День семьи, любви и верности состоялась регистрация 152 пар. Всего за три дня фестиваля официально брак заключат 206 новых семей. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В день регистрации молодожены совершили прогулку на яхтах по Москве-реке, после чего прошли по набережной к Национальному центру "Россия", где и состоялась официальная церемония.

С поздравлением к молодоженам обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он зачитал обращение от президента Владимира Путина, в котором глава государства пожелал новоиспеченным семьям любви, взаимопонимания и уважения, а также напомнил о важности сохранения семейных ценностей.

"Фестиваль проходит уже во второй раз, но за это время он обрел широкую популярность и сформировал собственные традиции. Одна из главных — трогательная торжественная церемония бракосочетания. Хочу пожелать семьям, которые только начинают свою историю, всегда сохранять искренние чувства: взаимопонимание, уважение, доверие. А также те ценности, что переданы нам нашими предками: почитание старших, заботу о детях, святость материнства", — говорится в послании президента.

В завершение церемонии молодоженам передали частицу огня Всероссийского семейного очага "Сердце России". Этот символ любви и верности был зажжен в прошлом году на выставке "Россия" и доставлен из Мурома — города, где жили святые Петр и Феврония, покровители семьи. Огонь хранился в лампаде в ЗАГСе на ВДНХ и теперь был передан новым семьям как символ преемственности поколений и крепости брачного союза.

Ранее сообщалось, что 11 пар поженились на Кремлёвском фуникулере в День семьи, любви и верности.