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Экономика

Три участка под строительство жилья в Нижегородской области выставлены на торги

14 июля 2025 19:30  [98] Экономика
Три участка под строительство жилья в Нижегородской области выставлены на торги

Фото: сайт ДОМ.РФ

В Нижегородской области на продажу выставлены три земельных участка под строительство жилья. Реализацией занимается ДОМ.РФ, сообщается на сайте организации.

Совокупный градостроительный потенциал всех площадок превышает 35 тысяч квадратных метров. Площадки расположены в Дзержинске, вблизи посёлка Новинки Богородского округа и в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Все участки предназначены для многоквартирной жилой застройки и будут реализованы через электронные аукционы.

В Дзержинске на торги выставлен участок площадью 0,9 га, который находится в микрорайоне Западный-2, рядом с улицей Патоличева. Здесь возможно строительство 15,7 тысячи кв. метра жилья. В непосредственной близости — жилая многоэтажная застройка, школа, детский сад, больница и зелёная зона. До остановки общественного транспорта "Микрорайон Западный-2" — 250 метров, до железнодорожной станции Пушкино — 2,6 км. Центр города расположен примерно в 5,5 км.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 августа. Торги состоятся 15 августа. Начальная цена лота — 34,94 млн рублей.

Вблизи посёлка Новинки в Богородском округе инвесторам предлагается участок площадью 2,07 га. Потенциал застройки составляет 12,8 тысячи кв. метра малоэтажного многоквартирного жилья. Площадка окружена уже сформированными жилыми кварталами. Детский сад расположен в 1,5 км, школа — в 2 км. Остановка "ЖК Акварель" находится всего в 130 м. До выезда на трассу Р-158 — 2,7 км, до центра Нижнего Новгорода — около 17 км.

Заявки на участие в торгах принимаются до 18 августа. Аукцион пройдёт 22 августа. Начальная цена — 55,07 млн рублей.

Ещё один участок площадью 0,47 га предлагается в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, по адресу: улица Спутника, 11А. На этой территории возможно строительство 6,5 тысячи кв. метра жилья. Участок окружён жилыми домами, рядом расположены социальные и коммерческие объекты. До остановки "Улица Спутника" — 300 м, до остановки "35-й квартал" — 400 м. Станция метро "Парк культуры" находится в 1,7 км.

Приём заявок завершится 25 августа, а торги состоятся 29 августа. Начальная цена лота — 37,5 млн рублей.

Реализация участков направлена на развитие жилой среды и расширение предложения качественного жилья в регионе.

Ранее сообщалось, что 1,7 млн кв. метров жилья планируют ввести в Нижегородской области в 2025 году.

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Теги:
Земельные участки Строительство
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