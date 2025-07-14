Почти 180 км дорог около М-12 восстановят в Нижегородской области до конца года Общество

При возведении скоростной автомагистрали М-12 было использовано 1 618 километров региональных дорог. Для восстановления дорожной сети в Нижегородской области в 2022–2023 годах было отремонтировано 419 километров, еще 108 километров — в 2024 году усилиями Государственной компании "Автодор".

Нижегородцы ранее уже просили ускорить ремонт дорог, поврежденных при стройке М-12.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в Главном управлении автодорог Нижегородской области, на 2025 год уже заключены контракты на приведение в порядок 182 километров дорог, из которых свыше 25 километров уже восстановлены. В 2026 году планируется ремонт еще 79 километров.

Из общего объема работ 128 километров будет отремонтировано непосредственно "Автодором", который выступает заказчиком строительства М-12. Работы пройдут в рамках соглашений, заключенных на 2025–2026 годы.

Дополнительно в проекты меморандумов о сотрудничестве включены оставшиеся более 700 километров дорог, пострадавших в ходе строительства магистрали. Документы были согласованы министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с ГК "Российские автомобильные дороги" и переданы в Федеральное дорожное агентство.

Сейчас ожидается подписание меморандумов, что позволит продолжить восстановление региональной дорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области восстановят еще почти 140 км дорог, поврежденных во время строительства скоростной автомагистрали М-12.