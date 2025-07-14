Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2025 08:00  [97] Почти 180 км дорог около М-12 восстановят в Нижегородской области до конца года
14 июля 2025 20:00  [306] 15 положительных проб пищевой продукции выявили в Нижегородской области
14 июля 2025 19:00  [406] Суд обязал семёновское МБУ выплатить 4,1 миллиона за загрязнение почвы
14 июля 2025 18:00  [252] 14 пар нижегородцев поженились на празднике в парке "Швейцария"
14 июля 2025 17:50  [234] Первый в Нижнем Новгороде профильный электроэнергетический класс открылся в школе № 123
14 июля 2025 17:45  [303] Более 31 млн рублей направят на концерт в честь Дня города в Нижнем Новгороде
14 июля 2025 17:20  [187] Более 400 нижегородских населенных пунктов объехали "Поезда здоровья" за полгода
14 июля 2025 17:10  [310] Новым главврачом ЦРБ в Выксе стал Владимир Костюк
14 июля 2025 16:58  [295] В Госдуме предложили не пускать в Россию мигрантов с опасными болезнями
14 июля 2025 16:46  [261] 13 дворов благоустроят в Канавинском районе в 2025 году
Общество

Почти 180 км дорог около М-12 восстановят в Нижегородской области до конца года

15 июля 2025 08:00  [97] Общество
Почти 180 км дорог около М-12 восстановят в Нижегородской области до конца года

При возведении скоростной автомагистрали М-12 было использовано 1 618 километров региональных дорог. Для восстановления дорожной сети в Нижегородской области в 2022–2023 годах было отремонтировано 419 километров, еще 108 километров — в 2024 году усилиями Государственной компании "Автодор".

Нижегородцы ранее уже просили ускорить ремонт дорог, поврежденных при стройке М-12.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в Главном управлении автодорог Нижегородской области, на 2025 год уже заключены контракты на приведение в порядок 182 километров дорог, из которых свыше 25 километров уже восстановлены. В 2026 году планируется ремонт еще 79 километров.

Из общего объема работ 128 километров будет отремонтировано непосредственно "Автодором", который выступает заказчиком строительства М-12. Работы пройдут в рамках соглашений, заключенных на 2025–2026 годы.

Дополнительно в проекты меморандумов о сотрудничестве включены оставшиеся более 700 километров дорог, пострадавших в ходе строительства магистрали. Документы были согласованы министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с ГК "Российские автомобильные дороги" и переданы в Федеральное дорожное агентство.

Сейчас ожидается подписание меморандумов, что позволит продолжить восстановление региональной дорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области восстановят еще почти 140 км дорог, поврежденных во время строительства скоростной автомагистрали М-12.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги М-12 Ремонт дорог
Поделиться:
Новости по теме
07 июля 2025 18:35  [603] Около 380 млн рублей направят на капремонт дорог в Кстовском районе
17 июня 2025 20:00  [905] Ямочный ремонт дорог в Балахне пройдет летом
11 июня 2025 12:20  [902] Около 911 млн рублей выделено на ремонт дорог в Нижнем Новгороде по нацпроекту
21 февраля 2025 09:40  [794] Около 1 млрд рублей перераспределят из дорожного фонда Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных