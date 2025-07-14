Уголовное дело завели на виновника смертельного ДТП в Большом Болдине

В Большеболдинском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным следствия, трагедия произошла утром 12 июля 2025 года. 50-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля "Шевроле Нива" в состоянии алкогольного опьянения, направлялся из села Пересекино в сторону Большого Болдино.
По пути он взял в машину попутчицу 1971 года рождения. Однако в какой-то момент водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.
В результате опрокидывания женщина-пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.
Дело расследуется по части 3 статьи 264 УК РФ — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Согласно действующему законодательству, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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