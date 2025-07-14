Зону покрытия Wi-Fi расширят в Дзержинске из-за отключений интернета Общество

Мэр Дзержинска Михаил Клинков прокомментировал ситуацию с ограничением мобильного интернета. В своем телеграм-канале он сообщил, что власти города начали анализ текущей инфраструктуры беспроводного интернета.

Речь идет о точках доступа на общественных пространствах, в парках и на так называемых "умных остановках". Мэр поручил специалистам разработать предложения по приобретению дополнительного оборудования, которое позволит расширить зоны покрытия сети.

Обсуждается и установка таких устройств в муниципальных учреждениях. Цель — обеспечить стабильный Wi-Fi не только внутри зданий, но и на прилегающих территориях.

Кроме того, дзержинская администрация готовит инициативы для представителей бизнеса, а также организаций, находящихся в региональном и федеральном подчинении. Им предложат наладить доступ к Wi-Fi в местах, где ежедневно бывают большие потоки людей: в торговых точках, на вокзалах, в больницах и других учреждениях.

"О том, какие решения будут приняты, я обязательно сообщу. Также опубликуем карту с точками общедоступного Wi-Fi в Дзержинске", — подытожил Клинков.

Ранее сообщалось, что карта точек с бесплатным доступом к Wi-Fi в Нижегородской области теперь доступна офлайн.

Также власти региона опубликовали карту бесплатного Wi-Fi в Нижегородской области.