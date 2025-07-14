В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 июля 2025 19:00  [85] Житель Сергача порезал ножом своего отца
15 июля 2025 18:30  [112] Нападение собаки на девочку в Городецком районе закончилось уголовным делом
15 июля 2025 17:40  [299] Опубликовано видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта
15 июля 2025 15:34  [180] СК и прокуратура заинтересовались дракой нижегородских подростков
15 июля 2025 14:37  [359] Автомобиль провалился под землю на Бекетова в Нижнем Новгороде
15 июля 2025 13:23  [277] Сотрудники ФСБ поймали двух нижегородцев - организаторов нарколаборатории
15 июля 2025 12:56  [224] Уголовное дело завели на виновника смертельного ДТП в Большом Болдине
15 июля 2025 10:55  [225] Мошенники выманили у пенсионерки из Дзержинска 630 тысяч рублей
15 июля 2025 10:08  [300] Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы под Лысковом
14 июля 2025 20:22  [374] Снаряд времен ВОВ обнаружили на стройке в Нижегородской области
Происшествия

Житель Сергача порезал ножом своего отца

15 июля 2025 19:00  [85] Происшествия
Житель Сергача напал на отца с ножом

Фото: СУ СК Нижегородской области

В Сергаче возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в попытке убить собственного отца. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, конфликт произошел в июле этого года в одном из домов на улице Свердлова. Во время ссоры с отцом мужчина схватил нож и ударил его в шею.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и причины случившегося. В ближайшее время подозреваемому предъявят официальное обвинение и определят меру пресечения.

Ранее сообщалось, что на беременную нижегородку возбудили уголовное дело из-за нападения на фельдшера скорой помощи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нападение Сергачский район Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
09 июля 2025 17:59  [672] Пациент укусил хирурга в Нижнем Новгороде
09 июля 2025 12:36  [635] Алабаи нападают на нижегородцев и их питомцев в ЖК "Анкудиновский парк"
08 июля 2025 14:18  [751] Три нападения на работников произошли в один день в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных