Житель Сергача порезал ножом своего отца

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В Сергаче возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в попытке убить собственного отца. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, конфликт произошел в июле этого года в одном из домов на улице Свердлова. Во время ссоры с отцом мужчина схватил нож и ударил его в шею.
Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и причины случившегося. В ближайшее время подозреваемому предъявят официальное обвинение и определят меру пресечения.
Ранее сообщалось, что на беременную нижегородку возбудили уголовное дело из-за нападения на фельдшера скорой помощи.
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