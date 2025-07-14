Житель Сергача порезал ножом своего отца Происшествия

Фото: СУ СК Нижегородской области

В Сергаче возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в попытке убить собственного отца. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, конфликт произошел в июле этого года в одном из домов на улице Свердлова. Во время ссоры с отцом мужчина схватил нож и ударил его в шею.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и причины случившегося. В ближайшее время подозреваемому предъявят официальное обвинение и определят меру пресечения.

Ранее сообщалось, что на беременную нижегородку возбудили уголовное дело из-за нападения на фельдшера скорой помощи.