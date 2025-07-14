"Сапсаны" могут начать курсировать из Москвы в Нижний Новгород Общество

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После запуска высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом поезда "Сапсан" могут начать курсировать по другим маршрутам, в том числе в Нижний Новгород, сообщает РИА Новости.

Сейчас "Сапсаны" ходят исключительно между Москвой и Петербургом. Однако с вводом в эксплуатацию ВСМ этот подвижной состав может быть перераспределен.

"Очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж. Этот подвижной состав без работы не останется", - отметил заместитель главы РЖД Иван Колесников.

Ранее сообщалось, что пассажирские перевозки из Нижнего Новгорода в Москву выросли на 1,5% в I полугодии.