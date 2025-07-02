Дополнительные вагоны включили в состав нижегородского поезда до Москвы

Состав одного из поездов, следующего по маршруту Нижний Новгород - Москва, был расширен из-за увеличения количества пассажиров на фоне ограничений в аэропортах. Об этом сообщает "Федеральная пассажирская компания" в своем телеграм-канале.
Так, в состав № 35/36 были добавлены дополнительные вагоны купейного и плацкартного типов.
Компания отмечает, что ситуация с пассажиропотоком находится под постоянным контролем. При дальнейшем росте спроса и наличии технической возможности может быть принято решение о включении дополнительных вагонов и в другие поезда, курсирующие на этом направлении.
Составы расширены в оба направления.
Напомним, с 4 по 6 июля в нижегородском аэропорту действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. После временной отмены запрета 6 июля план "Ковер" был вновь введен на несколько часов, что также могло повлиять на рост интереса к железнодорожным перевозкам.
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