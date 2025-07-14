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Происшествия

Нижегородец потерял слух после купания в реке

16 июля 2025 12:47  [87] Происшествия
Нижегородец потерял слух после купания в реке

Фото: Кира Мишина

Житель Нижнего Новгорода временно лишился слуха после того, как искупался в одной из местных рек, официально разрешенной для отдыха на воде. Об этом сообщился главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Вскоре после водных процедур мужчина начало знобить, у него поднялась температура, появилось воспаление и отек лица.

Врачи поставили диагноз — наружный отит с гнойным воспалением кожи слухового прохода. Причиной оказалась синегнойная палочка, которая может вызывать серьезные воспаления.

Как объяснил ЛОР-хирург Григорий Белозеров, эта инфекция часто попадает в ухо при длительном контакте с водой. Особенно уязвимы те, у кого ослаблен иммунитет или слишком тщательно вычищена ушная сера

"Возбудитель опасной инфекции поселяется в наружном слуховом проходе при постоянном воздействии воды. Если иммунитет ослаблен, а коже лишена защитного слоя серы — синегнойка убивает нормальную микрофлору уха, разрастается и вызывает отиты", — рассказал врач.

В медицине такое состояние называют "ухом пловца". Оно возникает, когда вода раздражает кожу слухового прохода, провоцируя воспаление, мацерацию тканей и даже грибковые инфекции.

Для профилактики отита специалисты рекомендуют использовать специальные защитные кремы или пленки, которые создают барьер между кожей и водой. Также важно не злоупотреблять чисткой ушей, особенно ватными палочками, так как сера - естественный защитный барьер от бактерий и грибов

Слух к пациенту вернулся только через две недели после начала лечения.

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в Нижегородской области утонули 30 человек. 

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Теги:
Водоёмы Купальный сезон
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