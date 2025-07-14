Оборот наркотиков вырос на 34% в Нижегородской области

По итогам I полугодия 2025 года наркоситуация в Нижегородской области характеризуется как нейтральная. Об этом сообщил начальник УКОН МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов на пресс-конференции в НОИЦ 16 июля, которую посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".
С начала года в регионе зафиксировано 2388 наркопреступлений, что на 34,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем на территории Нижегородской области правоохранители ежедневно выявляют 13 таких преступлений.
Также стало известно, что в Нижегородской области уменьшилось количество организованных наркопритонов (-44,4%).
Из 1573 раскрытых наркопреступлений 1201 относятся к тяжким и особо тяжким. За полгода нижегородские полицейские пресекли деятельность 9 наркопритонов, были разобщены 13 организованных преступных групп.
Общее число изъятых наркотических веществ составляет примерно 700 килограммов, что практически в три раза больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали, как уберечь подростков от употребления наркотиков.
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