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Общество

Оборот наркотиков вырос на 34% в Нижегородской области

16 июля 2025 12:18  [4] Общество
Оборот наркотиков вырос на 34% в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

По итогам I полугодия 2025 года наркоситуация в Нижегородской области характеризуется как нейтральная. Об этом сообщил начальник УКОН МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов на пресс-конференции в НОИЦ 16 июля, которую посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".

С начала года в регионе зафиксировано 2388 наркопреступлений, что на 34,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем на территории Нижегородской области правоохранители ежедневно выявляют 13 таких преступлений. 

Также стало известно, что в Нижегородской области уменьшилось количество организованных наркопритонов (-44,4%).

Из 1573 раскрытых наркопреступлений 1201 относятся к тяжким и особо тяжким. За полгода нижегородские полицейские пресекли деятельность 9 наркопритонов, были разобщены 13 организованных преступных групп.

Общее число изъятых наркотических веществ составляет примерно 700 килограммов, что практически в три раза больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали, как уберечь подростков от употребления наркотиков. 

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Теги:
МВД Наркотики Статистика
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