Археолог призвал к жестким мерам против расхитителей муромских могильников Культура и отдых

Фото: телеграм-канал "Узнай с Филипповым"

Археологические памятники, связанные с культурой муромы, находятся под серьёзной угрозой со стороны так называемых черных копателей. Об этом заявил генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов, выступая с лекцией в Институте археологии РАН, передает ТАСС.

По его словам, особую опасность представляет высокая концентрация металлических предметов в захоронениях муромы. Такие находки обладают значительной ценностью на черном рынке и становятся мишенью для незаконных раскопок.

Филиппов подчеркнул: "Одна из причин того, почему мы начали заниматься раскопками Муромских захоронений — это черные копатели. Наверное, сейчас нет ни одного муромского могильника, который бы не был ограблен, причём ситуация стала особенно ужасной после того, как в свободной продаже появились мощные металлоискатели".

Он добавил, что именно муромские захоронения страдают сильнее прочих. Это связано не только с высоким содержанием металла, но и с ценностью украшений, которые находят в этих могильниках.

Филиппов также отметил, что черные копатели, помимо хищения артефактов, наносят памятникам серьезный ущерб, уничтожая погребальный контекст. Это делает дальнейшее изучение захоронений затруднительным для профессиональных археологов.

В качестве примера он привёл ситуацию с могильником "Звягино-2", обнаруженным рядом с известным Чулковским. По его словам, вскоре после открытия нового объекта туда начали массово проникать копатели.

"Когда мы только приехали на этот могильник, мы натолкнулись на отвал, куда черные копатели сбрасывали с разных захоронений то, что им было не нужно. Среди этих артефактов была уникальная находка, которую эти дельцы, вероятно, посчитали зеленой хозяйственной веревкой или чем-то несущественным", — рассказал он.

Позднее выяснилось, что это изделие представляло собой тонкую конструкцию из металлических нитей. Однако из-за отсутствия информации о контексте учёные не могут установить ни его точное происхождение, ни функцию.

Филиппов обратил внимание на пробелы в законодательстве. Он подчеркнул, что сегодня наличие металлоискателя в непосредственной близости от археологического объекта не является основанием для возбуждения уголовного дела.

По его мнению, принятие более жёстких и чётко прописанных мер в отношении черных копателей позволило бы значительно повысить уровень защиты захоронений муромы и других древних культур.

Напомним, в 2024 году НГИАМЗ выложил в свободный доступ фильм "Мурома. Тысячу лет назад" (6+).