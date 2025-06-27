Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 июня 2025 13:06  [46] Валентине Матвиенко и Наталье Кочановой представили выставку изделий НХП на Форуме креативных территорий
27 июня 2025 12:08  [128] Археолог призвал к жестким мерам против расхитителей муромских могильников
27 июня 2025 11:16  [140] Концерт рэпера CMH в Нижнем Новгороде отменили после жалоб жителей
26 июня 2025 18:03  [275] Перспективы развития НХП обсудили в Нижнем Новгороде
26 июня 2025 13:13  [224] Капитальный ремонт в центральной библиотеке Городца выполнен на 50%
26 июня 2025 12:54  [349] Минкульт рассказал, зачем НГИАМЗ приобрел здание за 50 млн рублей
26 июня 2025 12:00  [344] НГИАМЗ купил здание за 50 млн рублей
26 июня 2025 09:00  [370] Опубликована программа мероприятий к Дню молодежи в нижегородских парках
25 июня 2025 09:49  [579] Две нижегородки вошли в число лучших оперных певиц в мире
24 июня 2025 16:53  [474] Нижний Новгород станет местом съемок фильма и трех сериалов в 2025 году
Культура и отдых

Археолог призвал к жестким мерам против расхитителей муромских могильников

27 июня 2025 12:08  [128] Культура и отдых
Археолог призвал к жестким мерам против расхитителей муромских могильников

Фото: телеграм-канал "Узнай с Филипповым"

Археологические памятники, связанные с культурой муромы, находятся под серьёзной угрозой со стороны так называемых черных копателей. Об этом заявил генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов, выступая с лекцией в Институте археологии РАН, передает ТАСС

По его словам, особую опасность представляет высокая концентрация металлических предметов в захоронениях муромы. Такие находки обладают значительной ценностью на черном рынке и становятся мишенью для незаконных раскопок.

Филиппов подчеркнул: "Одна из причин того, почему мы начали заниматься раскопками Муромских захоронений — это черные копатели. Наверное, сейчас нет ни одного муромского могильника, который бы не был ограблен, причём ситуация стала особенно ужасной после того, как в свободной продаже появились мощные металлоискатели".

Он добавил, что именно муромские захоронения страдают сильнее прочих. Это связано не только с высоким содержанием металла, но и с ценностью украшений, которые находят в этих могильниках.

Филиппов также отметил, что черные копатели, помимо хищения артефактов, наносят памятникам серьезный ущерб, уничтожая погребальный контекст. Это делает дальнейшее изучение захоронений затруднительным для профессиональных археологов.

В качестве примера он привёл ситуацию с могильником "Звягино-2", обнаруженным рядом с известным Чулковским. По его словам, вскоре после открытия нового объекта туда начали массово проникать копатели.

"Когда мы только приехали на этот могильник, мы натолкнулись на отвал, куда черные копатели сбрасывали с разных захоронений то, что им было не нужно. Среди этих артефактов была уникальная находка, которую эти дельцы, вероятно, посчитали зеленой хозяйственной веревкой или чем-то несущественным", — рассказал он.

Позднее выяснилось, что это изделие представляло собой тонкую конструкцию из металлических нитей. Однако из-за отсутствия информации о контексте учёные не могут установить ни его точное происхождение, ни функцию.

Филиппов обратил внимание на пробелы в законодательстве. Он подчеркнул, что сегодня наличие металлоискателя в непосредственной близости от археологического объекта не является основанием для возбуждения уголовного дела.

По его мнению, принятие более жёстких и чётко прописанных мер в отношении черных копателей позволило бы значительно повысить уровень защиты захоронений муромы и других древних культур.

Напомним, в 2024 году НГИАМЗ выложил в свободный доступ фильм "Мурома. Тысячу лет назад" (6+). 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Археология НГИАМЗ
Поделиться:
Новости по теме
01 апреля 2025 15:26  [3177] 1,5 млрд рублей требуется на музеефикацию уникальной беляны с Ветлуги
01 апреля 2025 14:06  [1205] Краеведческий музей собираются разместить в здании ЗСНО
19 октября 2023 15:07  [1597] Уникальный мордовский могильник III–VII вв. н.э. обнаружили в Арзамасском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных