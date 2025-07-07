Археологи нашли 16 погребений и захоронение коня в Вачском районе Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Натальи Сухановой

Археологическая экспедиция, организованная Нижегородским музеем-заповедником, продолжается в Вачском районе. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В раскопках участвуют также специалисты Волжской экспедиции Института археологии РАН, этнографы Нижегородской государственной консерватории и музея "Щелоковский хутор". К работе присоединились и студенты ННГУ имени Лобачевского, проходящие учебную практику на базе экспедиции.

Наталья Суханова отметила, что за три года работы экспедиций уже исследовано около 600 квадратных метров территории древнего могильника финно-угорского племени мурома, относящегося к IX–XI векам. На этом участке было обнаружено 28 погребений. В текущем сезоне раскопки продолжаются в Вачском районе, а площадь исследований увеличена вдвое и превысит 1000 квадратных метров.

С начала раскопок в этом году уже исследовано 500 квадратных метров. На этой территории археологи выявили 16 погребений. Одной из уникальных находок стало захоронение коня, датируемое IX веком, — такое было обнаружено впервые за всю историю работы экспедиции. Кроме того, найдено украшение — янтарная подвеска, относящаяся к началу XI века.

По словам министра, ученые в первую очередь уделяют внимание исследованию захоронений, нарушенных грабителями. После завершения этой работы специалисты приступят к изучению целых погребений.

Наталья Суханова отметила, что экспедиционная деятельность музея-заповедника ведётся системно и масштабно. Она выразила уверенность, что по итогам исследований появятся научные публикации, а также будет организована выставка, посвящённая находкам.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов призвал к жестким мерам против расхитителей муромских могильников.