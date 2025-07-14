Сотрудник завода в Кулебаках умер на рабочем месте

В Кулебаках на предприятии АО "СМК Кулебаки" произошел трагический инцидент — 59-летний оператор станков с программным управлением скончался прямо во время рабочего дня. Об этом сообщили в Гострудинспекции труда по Нижегородской области.
По данным ведомства, трагический случай произошел 10 июля около 12:30 на складе металла. Мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия и вскоре потерял сознание. Коллеги незамедлительно оказали первую помощь и вызвали медиков. Однако прибывшие специалисты скорой помощи констатировали смерть работника.
Как сообщил руководитель регионального управления Госинспекции Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством РФ начато официальное расследование несчастного случая на производстве. Его цель — установить все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что слесарь погиб на канализационной станции в Балахне.
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