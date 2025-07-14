В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 июля 2025 18:00  [62] Более трех тысяч нижегородцев призвали на военную службу
16 июля 2025 17:54  [71] Евгений Люлин выступил за дополнительную поддержку многодетных семей региона
16 июля 2025 17:37  [107] Аварийные бригады устраняют провал на улице Строителей в Дзержинске
16 июля 2025 16:28  [129] Информация о создании российского аналога Onlyfans — "ГосФан" - оказалась фейком
16 июля 2025 16:13  [261] Минэкологии назвало причины зловоний в Нижнем Новгороде
16 июля 2025 16:10  [111] Участник СВО: "Победа будет за нами - других вариантов нет!"
16 июля 2025 16:04  [116] В Нижегородской области вырос спрос на свадебные услуги
16 июля 2025 15:11  [156] Приём заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов начнётся 22 июля
16 июля 2025 15:04  [183] Движение на улице Фрунзе в Нижнем остановлено из-за аварийных работ
16 июля 2025 14:52  [164] Размыв грунта в Нижегородском кремле не повлияет на сроки благоустройства
Общество

Более трех тысяч нижегородцев призвали на военную службу

16 июля 2025 18:00  [62] Общество
Более трех тысяч нижегородцев призвали на военную службу

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области завершилась весенняя призывная кампания 2025 года. Итоги подвели 15 июля на заседании призывной комиссии под руководством заместителя губернатора региона Петра Банникова. 

Как сообщил военный комиссар области полковник Сергей Агафонов, установленный план призыва был выполнен в срок. Всего на военную службу отправились более 3 000 жителей области, из них около 700 — из Нижнего Новгорода. 

Молодые новобранцы из региона направлены в воинские части всех родов и видов Вооруженных сил Российской Федерации, а также в других органах исполнительной власти, где предусмотрена военная служба.

Среди них — 15 человек, направленных в Президентский полк, более 80 — в Семеновский полк, около 30 — в Преображенский полк. Более 200 призывников пополнили ряды Воздушно-десантных войск, около 40 — Пограничную службу ФСБ России, свыше 280 — войска Росгвардии.

Ранее сообщалось, что нижегородцы - новобранцы Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные
Поделиться:
Новости по теме
08 июля 2025 10:22  [565] Путин новым указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
07 июля 2025 20:00  [610] Штраф до 20 тысяч рублей грозит нижегородцам, не сообщившим в военкомат о переезде
23 июня 2025 11:12  [463] Более 300 нижегородских призывников заключили контракты в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных