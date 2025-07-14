Более трех тысяч нижегородцев призвали на военную службу Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области завершилась весенняя призывная кампания 2025 года. Итоги подвели 15 июля на заседании призывной комиссии под руководством заместителя губернатора региона Петра Банникова.

Как сообщил военный комиссар области полковник Сергей Агафонов, установленный план призыва был выполнен в срок. Всего на военную службу отправились более 3 000 жителей области, из них около 700 — из Нижнего Новгорода.

Молодые новобранцы из региона направлены в воинские части всех родов и видов Вооруженных сил Российской Федерации, а также в других органах исполнительной власти, где предусмотрена военная служба.

Среди них — 15 человек, направленных в Президентский полк, более 80 — в Семеновский полк, около 30 — в Преображенский полк. Более 200 призывников пополнили ряды Воздушно-десантных войск, около 40 — Пограничную службу ФСБ России, свыше 280 — войска Росгвардии.

Ранее сообщалось, что нижегородцы - новобранцы Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы.