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Общество

Более 300 нижегородских призывников заключили контракты в 2024 году

23 июня 2025 11:12  [32] Общество
Более 300 нижегородских призывников заключили контракты в 2024 году

Фото: Александр Воложанин

Более 300 жителей Нижегородской области, проходящих срочную службу, в 2024 году заключили контракты с Минобороны России. Об этом рассказал военный комиссар региона Сергей Агафонов в эфире телеканала "Волга 24".

По его словам, интерес к службе по контракту среди молодежи продолжает расти. Так, в рамках весеннего призыва 2025 года решение остаться в армии на контрактной основе приняли уже около 60 новобранцев.

Сергей Агафонов отметил, что контрактная служба дает возможность не только получать стабильное денежное довольствие, но и строить карьеру в Вооруженных силах, особенно для тех, кто приехал из отдаленных районов.

Он также напомнил, что в Нижнем Новгороде пункт отбора на контрактную службу расположен на улице Александра Люкина.

Ранее сообщалось, что Кстовское военно-инженерное училище может быть воссоздано.

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Теги:
Армия Военные Минобороны
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