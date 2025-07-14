Еще три участка трассы Р-158 расширят в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области планируется расширение ещё трёх участков федеральной трассы Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саратов". Информация об этом размещена на портале государственных закупок.

ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород" объявило конкурсы на подготовку документации по планировке территории.

Первый участок, на котором пройдут ремонтные работы, расположен между 176-м и 195-м километрами трассы. Начальная стоимость контракта составляет 12 994 856,72 рубля. Завершение проекта запланировано на 1 сентября 2027 года.

Второй участок находится между 144-м и 164-м километрами дороги. Стоимость контракта на подготовку проектной документации составляет 13 684 942,51 рубля. Срок исполнения до 15 августа 2027 года.

Третий участок расположен между 229-м и 249-м километрами. Начальная цена контракта — 13 372 249,29 рубля. Работы необходимо завершить до 1 августа 2027 года.

Все закупки финансируются за счёт федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что контракт с подрядной организацией ООО "ДСК", выполнявшей расширение трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, расторгли в июне. Новый конкурс по поиску подрядчика пока не объявлен.