Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 июля 2025 16:44  [66] Завод "Красное Сормово" спустил на воду новый круизный лайнер "Николай Жарков"
11 июля 2025 12:45  [116] Более 8 000 нижегородцев воспользовались господдержкой по профориентации в январе-июне
11 июля 2025 12:24  [155] Большинство нижегородцев стремится повысить свою финансовую грамотность 
10 июля 2025 19:44  [483] Участок под "правительственный квартал" выставят на торги в 2025 году
10 июля 2025 18:20  [391] Еще 50 проектов КРТ планируют реализовать в Нижегородской области
10 июля 2025 15:49  [326] Как Нижегородская область вышла в топ-2 промышленного рейтинга: разбор экспертов
10 июля 2025 13:25  [301] В июне выдачи автокредитов в России выросли на 16%
10 июля 2025 12:14  [391] Участок железной дороги в Кстове выставили на торги за 18,3 млн рублей
10 июля 2025 11:39  [537] Опубликован рейтинг самых конкурентных профессий в Нижегородской области
10 июля 2025 11:29  [426] Бизнес в Нижнем Новгороде получил шанс взыскать убытки с операторов за сбои связи
Экономика

Завод "Красное Сормово" спустил на воду новый круизный лайнер "Николай Жарков"

11 июля 2025 16:44  [66] Экономика
Завод Красное Сормово спустил на воду новый круизный лайнер Николай Жарков

Фото: телеграм-канал АО "Объединенная судостроительная корпорация"

На нижегородском заводе "Красное Сормово" состоялся спуск на воду нового круизного теплохода "Николай Жарков". Об этом сообщили в Объединённой судостроительной корпорации.

Судно стало первым в серии круизных лайнеров проекта "Карелия". Его строительство осуществлялось по заказу компании "ВодоходЪ" и стало частью государственной программы обновления пассажирского флота, реализуемой при поддержке правительства РФ.

Как отметил первый зампред правительства России Денис Мантуров, до конца года лайнер планируется передать заказчику, чтобы уже следующей весной он мог выйти в первый рейс по туристическим маршрутам. Также он подчеркнул, что в ближайшие три года на "Красном Сормове" должны быть завершены еще два судна этой серии.

"Это позволит заводу "Красное Сормово" утвердиться в роли одной из ключевых российских верфей по строительству современных, комфортных круизных теплоходов смешанного плавания "река-море", - сказал он и добавил, что именно здесь, с запуском лайнера "Мустай Карим", началось восстановление утраченных за десятилетия компетенций в этом сегменте отечественного судостроения.

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков отметил, что несмотря на сложные внешние условия, завод успешно справился с задачей. Он подчеркнул, что "Николай Жарков" стал первым судном новой серии, и его строительство открывает новую страницу в развитии отечественного круизного судостроения.

По словам главы Государственной транспортной лизинговой компании Евгения Дитриха, развитие речного туризма требует комплексной государственной поддержки, особенно в части стимулирования спроса. Он подчеркнул, что внутренний туризм в России активно развивается, и строительство современных судов является важной частью этого процесса.

Проект "Карелия" разрабатывался конструкторским бюро "Вымпел" с учетом опыта эксплуатации теплохода "Мустай Карим". Новый лайнер получил усовершенствованную конструкцию: он оснащен двумя винторулевыми колонками, вертикальным форштевнем и транцевой кормой, что обеспечивает высокую маневренность даже в ограниченных пространствах портов и каналов. Суда этого проекта предназначены для эксплуатации на внутренних водных путях России, а также в акваториях Каспийского, Азовского, Черного, Белого и Балтийского морей, включая маршруты к Соловецким островам.

Компактные габариты позволяют суднам проходить по шлюзам Беломоро-Балтийского канала, что расширяет географию круизных маршрутов. Машинное отделение расположено в кормовой части корпуса, а пассажирские каюты размещены на четырех палубах: главной, средней, шлюпочной и солнечной. На борту лайнера предусмотрены все условия для комфортного отдыха: от просторного ресторана с панорамным остеклением высотой более трех метров до современных кают с балконами и верандами. Также на судне будут работать бассейн с подогревом, SPA-зона и парная.

Лайнер рассчитан на 180 пассажиров, с которыми будут работать 97 членов экипажа. Судно включает 30 стандартных кают, одну каюту для людей с ограниченными возможностями, 44 каюты с балконами, 10 кают класса "Делюкс" и 2 каюты "Гранд сьюит".

Ранее сообщалось, что сделанный в 1911 году на Сормовской верфи (сегодня это ОСК "Красное Сормово") старейший пароход "Н.В. Гоголь" откроет свою 114-ю навигацию.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водный транспорт Красное Сормово Судостроение
Поделиться:
Новости по теме
25 апреля 2025 10:38  [3482] Памятник экс-главе "Красного Сормова" Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде
04 апреля 2025 16:00  [1067] "Красное Сормово" спустило на воду второй краболов "Кильдин"
21 марта 2025 14:16  [961] Строительство 11 "Метеоров" запланировано в Нижегородской области в 2025 году
20 марта 2025 11:37  [984] Рустам Досаев: "Ассоциация судостроителей объединила профессионалов со всей страны"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных