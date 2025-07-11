Завод "Красное Сормово" спустил на воду новый круизный лайнер "Николай Жарков" Экономика

Фото: телеграм-канал АО "Объединенная судостроительная корпорация"

На нижегородском заводе "Красное Сормово" состоялся спуск на воду нового круизного теплохода "Николай Жарков". Об этом сообщили в Объединённой судостроительной корпорации.

Судно стало первым в серии круизных лайнеров проекта "Карелия". Его строительство осуществлялось по заказу компании "ВодоходЪ" и стало частью государственной программы обновления пассажирского флота, реализуемой при поддержке правительства РФ.

Как отметил первый зампред правительства России Денис Мантуров, до конца года лайнер планируется передать заказчику, чтобы уже следующей весной он мог выйти в первый рейс по туристическим маршрутам. Также он подчеркнул, что в ближайшие три года на "Красном Сормове" должны быть завершены еще два судна этой серии.

"Это позволит заводу "Красное Сормово" утвердиться в роли одной из ключевых российских верфей по строительству современных, комфортных круизных теплоходов смешанного плавания "река-море", - сказал он и добавил, что именно здесь, с запуском лайнера "Мустай Карим", началось восстановление утраченных за десятилетия компетенций в этом сегменте отечественного судостроения.

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков отметил, что несмотря на сложные внешние условия, завод успешно справился с задачей. Он подчеркнул, что "Николай Жарков" стал первым судном новой серии, и его строительство открывает новую страницу в развитии отечественного круизного судостроения.

По словам главы Государственной транспортной лизинговой компании Евгения Дитриха, развитие речного туризма требует комплексной государственной поддержки, особенно в части стимулирования спроса. Он подчеркнул, что внутренний туризм в России активно развивается, и строительство современных судов является важной частью этого процесса.

Проект "Карелия" разрабатывался конструкторским бюро "Вымпел" с учетом опыта эксплуатации теплохода "Мустай Карим". Новый лайнер получил усовершенствованную конструкцию: он оснащен двумя винторулевыми колонками, вертикальным форштевнем и транцевой кормой, что обеспечивает высокую маневренность даже в ограниченных пространствах портов и каналов. Суда этого проекта предназначены для эксплуатации на внутренних водных путях России, а также в акваториях Каспийского, Азовского, Черного, Белого и Балтийского морей, включая маршруты к Соловецким островам.

Компактные габариты позволяют суднам проходить по шлюзам Беломоро-Балтийского канала, что расширяет географию круизных маршрутов. Машинное отделение расположено в кормовой части корпуса, а пассажирские каюты размещены на четырех палубах: главной, средней, шлюпочной и солнечной. На борту лайнера предусмотрены все условия для комфортного отдыха: от просторного ресторана с панорамным остеклением высотой более трех метров до современных кают с балконами и верандами. Также на судне будут работать бассейн с подогревом, SPA-зона и парная.

Лайнер рассчитан на 180 пассажиров, с которыми будут работать 97 членов экипажа. Судно включает 30 стандартных кают, одну каюту для людей с ограниченными возможностями, 44 каюты с балконами, 10 кают класса "Делюкс" и 2 каюты "Гранд сьюит".

Ранее сообщалось, что сделанный в 1911 году на Сормовской верфи (сегодня это ОСК "Красное Сормово") старейший пароход "Н.В. Гоголь" откроет свою 114-ю навигацию.