Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 июля 2025 09:00  [98] Тело мужчины нашли в реке Ветлуга под Красными Баками
16 июля 2025 19:00  [297] Сотрудник завода в Кулебаках умер на рабочем месте
16 июля 2025 18:20  [265] Экс-глава Чкаловска Александр Кудряшов вновь предстанет перед судом
16 июля 2025 16:58  [271] Полиция ищет в Городце хозяев собаки, покусавшей ребёнка
16 июля 2025 16:40  [279] Почти 20 дел завели на 26 мигрантов в Нижегородской области за наркотики
16 июля 2025 16:02  [335] Самокатчик сбил годовалого малыша в Нижнем Новгороде
16 июля 2025 15:38  [273] Участок дороги провалился на улице Строителей в Дзержинске
16 июля 2025 15:22  [596] Антенщика в Нижегородской области нашли мертвым на берегу Волги
16 июля 2025 13:14  [434] Лжетрейдер обманул нижегородского пенсионера на 700 тысяч рублей
16 июля 2025 12:47  [329] Нижегородец потерял слух после купания в реке
Происшествия

Тело мужчины нашли в реке Ветлуга под Красными Баками

17 июля 2025 09:00  [98] Происшествия
Утонувшего мужчину достали из Ветлуги в Краснобаковском районе

В Нижегородской области зафиксирован очередной трагический случай на воде — мужчина утонул в реке Ветлуга.

Инцидент произошел в поселке Ветлужский, расположенном в Краснобаковском округе. По информации, предоставленной региональным управлением МЧС, тело погибшего было обнаружено и извлечено из воды местным жителем.

В настоящий момент устанавливается личность утонувшего. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, что уже более 30 человек утонули в Нижегородской области с начала купального сезона. Только за один день 13 июля в регионе было зарегистрировано четыре смертельных случая на воде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Краснобаковский район МЧС Утонувшие
Поделиться:
Новости по теме
13 июля 2025 09:26  [919] Три человека утонули Нижегородской области за сутки
10 июля 2025 14:17  [650] Неопознанный труп девушки нашли в реке напротив Нижегородской ярмарки
02 июля 2025 09:33  [668] Рыбак утонул на диком пляже в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных