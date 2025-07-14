Тело мужчины нашли в реке Ветлуга под Красными Баками

В Нижегородской области зафиксирован очередной трагический случай на воде — мужчина утонул в реке Ветлуга.
Инцидент произошел в поселке Ветлужский, расположенном в Краснобаковском округе. По информации, предоставленной региональным управлением МЧС, тело погибшего было обнаружено и извлечено из воды местным жителем.
В настоящий момент устанавливается личность утонувшего. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, что уже более 30 человек утонули в Нижегородской области с начала купального сезона. Только за один день 13 июля в регионе было зарегистрировано четыре смертельных случая на воде.
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