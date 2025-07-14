Водитель автоцистерны умер за рулем в Нижегородской области

Гострудинспекция в Нижегородской области инициировала расследование несчастного случая на производстве после смертельного ДТП, произошедшего 11 июля 2025 года в Шатковском муниципальном округе.
Трагедия случилась на 128-м километре автодороги Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов, недалеко от поворота на поселок Красный Бор. Грузовой автомобиль марки "ДАФ" с прицепом-цистерной съехал в кювет. Водитель, сотрудник компании ООО "Тройка", зарегистрированной в Пензенской области, погиб на месте.
Отмечается, что сообщение о несчастном случае от работодателя в установленный законом срок не поступило. Это является нарушением статьи 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, расследование проводится для установления всех обстоятельств и причин происшествия.
Ранее сообщалось, что сотрудник завода в Кулебаках умер на рабочем месте.
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