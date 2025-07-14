В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 июля 2025 09:43  [131] Водитель автоцистерны умер за рулем в Нижегородской области
17 июля 2025 09:00  [150] Тело мужчины нашли в реке Ветлуга под Красными Баками
16 июля 2025 19:00  [324] Сотрудник завода в Кулебаках умер на рабочем месте
16 июля 2025 18:20  [279] Экс-глава Чкаловска Александр Кудряшов вновь предстанет перед судом
16 июля 2025 16:58  [288] Полиция ищет в Городце хозяев собаки, покусавшей ребёнка
16 июля 2025 16:40  [299] Почти 20 дел завели на 26 мигрантов в Нижегородской области за наркотики
16 июля 2025 16:02  [357] Самокатчик сбил годовалого малыша в Нижнем Новгороде
16 июля 2025 15:38  [287] Участок дороги провалился на улице Строителей в Дзержинске
16 июля 2025 15:22  [629] Антенщика в Нижегородской области нашли мертвым на берегу Волги
16 июля 2025 13:14  [474] Лжетрейдер обманул нижегородского пенсионера на 700 тысяч рублей
Происшествия

Водитель автоцистерны умер за рулем в Нижегородской области

17 июля 2025 09:43  [131] Происшествия
Водитель автоцистерны умер за рулем в Нижегородской области

Гострудинспекция в Нижегородской области инициировала расследование несчастного случая на производстве после смертельного ДТП, произошедшего 11 июля 2025 года в Шатковском муниципальном округе.

Трагедия случилась на 128-м километре автодороги Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов, недалеко от поворота на поселок Красный Бор. Грузовой автомобиль марки "ДАФ" с прицепом-цистерной съехал в кювет. Водитель, сотрудник компании ООО "Тройка", зарегистрированной в Пензенской области, погиб на месте.

Отмечается, что сообщение о несчастном случае от работодателя в установленный законом срок не поступило. Это является нарушением статьи 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, расследование проводится для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

Ранее сообщалось, что сотрудник завода в Кулебаках умер на рабочем месте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда ДТП Шатковский район
Поделиться:
Новости по теме
16 июля 2025 15:22  [629] Антенщика в Нижегородской области нашли мертвым на берегу Волги
07 июля 2025 15:30  [705] ДТП с тремя грузовиками на Московском шоссе обернулась проверкой Роструда
03 июля 2025 14:28  [888] Озвучены подробности о погибших в жутком ДТП в Уренском района
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных