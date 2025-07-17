Стала известна программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на выходные Афиша

Фото: Кира Мишина

Фестиваль "Столица закатов" (6+) продолжает радовать нижегородцев и гостей региона насыщенной программой и новыми локациями. С 18 по 20 июля в разных точках города состоятся концерты, ярмарки, модные маркеты и творческие встречи. Организаторы опубликовали актуальное расписание в своем телеграм-канале.

В пятницу, 18 июля, вечер начнется с выступления Регины Сорокиной на набережной Федоровского в рамках проекта "Соло на закате" . Концерт стартует в 19:00. Уже в 20:00 на Стрелке запланирован диджей-сет от DJ eta1on.

В этот же день откроется фестиваль "Ботаника", который будет проходить два дня. В программе — мастер-классы, спектакли, перформансы и живые выступления артистов: Lovanda, Лолиты Косс и Антохи МС. Посетить фестиваль можно бесплатно.

Субботняя программа, 19 июля, начнется в 12:00 в сквере имени Свердлова с фестиваля городской моды и гаражной распродажи SALUT! BIG GARAGE SALE. Он будет работать до 21:00.

Одновременно с 12:00 на улице Рождественской снова откроется гастрономическая зона, которая будет работать до 22:00.

Вечером того же дня "Соло на закате" объединится с проектом ЭкоБиеннале. С 19:30 стартуют концерты на необычных площадках: Таня Щелокова выступит у гостиницы Ермолаевых, а Надежда Столярова сыграет на саксофоне на открытом воздухе у Мытного рынка.

В 20:00 начнутся еще два выступления: в музейном дворе Арсенала сыграет DJ Александр Назин, а в амфитеатре на территории Нижегородской ярмарки — Даниил Кучинский.

В воскресенье, 20 июля, в 19:00 на набережной Федоровского выступит Tonya Gai, а в 20:00 в Кремле начнется концерт группы ФаСолевый Jam.

Завершится фестивальный уикенд программой "Вальс-фантазия" на сцене "Ракушка". Это будет финальное мероприятие фестиваля "Музыка над Волгой" (0+). Начало — в 19:00.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Музыка балконов" (0+) выходит за пределы Нижегородской области.