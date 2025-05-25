L’ONE зажег на "Столице закатов" в Нижнем Новгороде (видео) Культура и отдых

Популярный российский рэпер L’ONE выступил на фестивале "Столица закатов" (12+) в Нижнем Новгороде 21 июня. На концерте побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Концерт с участием хора стартовал с песни "В самом начале". После чего Леван Горация исполнил хиты "Каждый раз", "Якутяночка", "Все танцуют локтями", "Тигр" и другие. Также в этот вечер прозвучали треки из последнего альбома исполнителя "Пиросмани".

В какой-то момент кто-то из пришедших попросил спеть "Черемуху" из альбома "Гравитация". На что рэпер пошутил: "Обязательно исполню ее на концерте непопулярных песен".

В перерыве L’ONE общался с аудиторией. Рассказал, что хор приехал в Нижний за день до выступления. Позвонили артисту и попросили: "Можно мы не в белом будем выступать. В Нижнем холодно!" Но в итоге на сцену "Ракушки" в Александровском саду они вышли в белом одеянии.

"А все потому, что мы любим Нижний! Мы любим музыку!" - пояснил Леван Горация.

После этого прозвучала песня "Все ради любви". Зал раздался аплодисментами и активно подпевал.

А после артист поблагодарил нижегородцев и тех, кто приехал на его выступление из других городов.

"Спасибо, что тратите деньги и время. Вы лучшие!" - прокричал L’ONE.

Не обошлось и без премьеры. L’ONE вместе с хором впервые вживую спел трек "Твоя любовь".