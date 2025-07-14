Нижегородские власти не планируют запрещать электросамокаты

В Нижнем Новгороде пока не планируется вводить запрет на передвижение электросамокатов и работу кикшеринговых сервисов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.
В мэрии отмечают, что муниципалитет продолжает системную работу по созданию комфортной и безопасной среды для использования средств индивидуальной мобильности.
Ранее, по словам главы города Юрия Шалабаева, нижегородцы часто жаловались на хаотично оставленные самокаты, мешающие пешеходам и создающие неудобства на улицах. Однако, по мнению городских властей, в последнее время масштабы этой проблемы значительно сократились, хотя полностью она ещё не решена.
В мэрии также напомнили, что в городе появились специально оборудованные парковки для самокатов. При нарушении правил парковки устройства изымаются и доставляются на штрафстоянку. На сегодняшний день на такой стоянке находится уже значительное количество электросамокатов.
Также, по оценке городских властей, заметно сократилось число случаев неправильного и опасного использования самокатов на дорогах и тротуарах.
В городской администрации намерены продолжить следить за ситуацией и при необходимости корректировать подход к регулированию сферы индивидуального транспорта.
Ранее сообщалось, что мужчина на электросамокате сбил годовалого ребенка в Нижнем Новгороде. Напомним также, что возгорание электросамоката привело к пожару в жилом доме в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+