Нижегородские власти не планируют запрещать электросамокаты Общество

В Нижнем Новгороде пока не планируется вводить запрет на передвижение электросамокатов и работу кикшеринговых сервисов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

В мэрии отмечают, что муниципалитет продолжает системную работу по созданию комфортной и безопасной среды для использования средств индивидуальной мобильности.

Ранее, по словам главы города Юрия Шалабаева, нижегородцы часто жаловались на хаотично оставленные самокаты, мешающие пешеходам и создающие неудобства на улицах. Однако, по мнению городских властей, в последнее время масштабы этой проблемы значительно сократились, хотя полностью она ещё не решена.

В мэрии также напомнили, что в городе появились специально оборудованные парковки для самокатов. При нарушении правил парковки устройства изымаются и доставляются на штрафстоянку. На сегодняшний день на такой стоянке находится уже значительное количество электросамокатов.

Также, по оценке городских властей, заметно сократилось число случаев неправильного и опасного использования самокатов на дорогах и тротуарах.

В городской администрации намерены продолжить следить за ситуацией и при необходимости корректировать подход к регулированию сферы индивидуального транспорта.

Ранее сообщалось, что мужчина на электросамокате сбил годовалого ребенка в Нижнем Новгороде. Напомним также, что возгорание электросамоката привело к пожару в жилом доме в Нижнем Новгороде.