Водолазы в Нижнем Новгороде повторно обследуют пляжи Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде водолазы приступили к повторному обследованию прибрежной зоны городских пляжей. Как пояснили в МКУ "Управление ГОЧС", эта мера направлена на обеспечение безопасности и комфорта для горожан и туристов в разгар купального сезона.

На сегодняшний день специалисты уже провели подводную проверку пляжей и зон отдыха в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах, а также в части Сормовского. Работы продолжаются и, как ожидается, завершатся до конца недели во всех районах города.

В управлении напомнили, что в этом году для нижегородцев подготовлены 14 благоустроенных пляжей и 5 официальных зон отдыха у воды. Все они прошли комплексную проверку межведомственной комиссией. На территориях оборудованы кабины для переодевания, туалеты, установлены урны, обустроены безопасные зоны для купания, а также размещены стенды с правилами поведения на воде.

Уборка пляжей проводится ежедневно коммунальными службами. Кроме того, на каждом официальном пляже дежурят спасатели.

Особое внимание уделяется безопасности отдыхающих в жаркие дни. Сотрудники проводят профилактические инструктажи и напоминают: в соответствии с региональным законодательством, детям до 16 лет разрешено находиться на пляже и купаться только в сопровождении взрослых.

Напомним, что очередная трагедия на воде произошла под Красными Баками: там в реке Ветлуга нашли тело мужчины. А всего с начала купального сезона в Нижегородской области утонули более 30 человек.