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Общество

Бешенство выявили у собаки в Городецком округе

17 июля 2025 17:40  [120] Общество
Бешенство выявили у собаки в Городецком округе

В поселке Городецкий Городецкого муниципального округа зафиксирован случай бешенства у собаки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

По ее данным, диагноз подтвержден после лабораторных исследований, проведенных в ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория".

В связи с выявлением инфекции на территории действует комплекс противоэпизоотических мероприятий, организованных государственной ветеринарной службой. 

Управление напоминает владельцам домашних животных о необходимости строгого соблюдения санитарных требований. В случае укуса животное необходимо доставить в течение 12 часов в специализированное учреждение для осмотра специалистом государственной ветеринарной службы. После этого оно помещается на изолированное содержание под наблюдением ветеринаров сроком на 10 календарных дней.

Специалисты призывают владельцев собак и кошек быть бдительными, следить за состоянием своих питомцев и своевременно проводить вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в селе Чернухе городского округа Арзамас лабораторно подтвержден случай бешенства у собаки.

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Теги:
Бешенство Городецкий район Россельхознадзор
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