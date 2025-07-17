Бешенство выявили у собаки в Городецком округе Общество

В поселке Городецкий Городецкого муниципального округа зафиксирован случай бешенства у собаки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

По ее данным, диагноз подтвержден после лабораторных исследований, проведенных в ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория".

В связи с выявлением инфекции на территории действует комплекс противоэпизоотических мероприятий, организованных государственной ветеринарной службой.

Управление напоминает владельцам домашних животных о необходимости строгого соблюдения санитарных требований. В случае укуса животное необходимо доставить в течение 12 часов в специализированное учреждение для осмотра специалистом государственной ветеринарной службы. После этого оно помещается на изолированное содержание под наблюдением ветеринаров сроком на 10 календарных дней.

Специалисты призывают владельцев собак и кошек быть бдительными, следить за состоянием своих питомцев и своевременно проводить вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в селе Чернухе городского округа Арзамас лабораторно подтвержден случай бешенства у собаки.