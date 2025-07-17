Сахарное производство в Сергаче нанесло ущерб земле на 264 миллиона рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Сахарное производство в Сергаче нанесло ущерб земле на 264 миллиона рублей. Об этом сообщает Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура.

По ее данным, в ходе проверки надзорного ведомства было выявлено незаконное размещение отходов сахарного производства на арендованных сельскохозяйственных землях. Это привело к загрязнению территории и утрате плодородного слоя почвы.

По предварительным оценкам, ущерб окружающей среде составил более 264 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ — нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Ход расследования и устранение последствий нарушения находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что более миллиона рублей ущерба взыщут с "АГЖО-Сергач" за вред, нанесённый почвам в результате эксплуатации полигона твёрдых бытовых отходов.