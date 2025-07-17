Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 июля 2025 18:48  [3] 150 млн рублей вложили в модернизацию Большемурашкинской ЦРБ за шесть лет
17 июля 2025 18:24  [62] Люлин поздравил с 90-летием коллектив АО "Борский трубный завод"
17 июля 2025 18:17  [79] Ростехнадзор нашел нарушения в работе нижегородской канатки
17 июля 2025 18:00  [93] Бесплатная психологическая поддержка теперь доступна нижегородцам
17 июля 2025 17:53  [91] Врачей хотят обязать выдавать рецепты в печатном виде из-за нечитаемого почерка
17 июля 2025 17:40  [118] Бешенство выявили у собаки в Городецком округе
17 июля 2025 16:40  [125] Колледж или вуз: эксперты рассуждают о выборе образования у нижегородской молодежи
17 июля 2025 16:28  [133] Сахарное производство в Сергаче нанесло ущерб земле на 264 миллиона рублей
17 июля 2025 16:23  [109] Андрей Исаев: Партпроект "Моя карьера с Единой Россией" в этом году помог трудоустроить более 2,3 тысяч участников СВО
17 июля 2025 15:37  [134] В Госдуме предложили ввести платное образование для детей мигрантов
Общество

150 млн рублей вложили в модернизацию Большемурашкинской ЦРБ за шесть лет

17 июля 2025 18:48  [3] Общество
Около 150 млн рублей вложили в модернизацию Большемурашкинской ЦРБ за шесть лет

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 150 млн рублей направлено на модернизацию Большемурашкинской ЦРБ за шесть лет. Из них на капитальный ремонт стационара и хозяйственных помещений поступили 120 млн рублей, еще около 30 млн — на приобретение современного медицинского оборудования.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин в ходе рабочей поездки в муниципалитет, больница признана одной из лучших в регионе по уровню материально-технического оснащения. 

Он подчеркнул, что развитие медучреждения будет продолжено. В период с 2025 по 2030 год планируется капитально отремонтировать поликлинику и увеличить её пропускную способность до 300 посещений в смену. Финансирование этих работ предусмотрено в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Вместе с заместителем губернатора учреждение посетили заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко и депутат Законодательного собрания Владимир Паков. Делегация осмотрела отремонтированные пищеблок и инфекционное отделение с индивидуальными "мельцеровскими" боксами, а также кабинеты лабораторной диагностики, детской консультации, функциональной диагностики, физиотерапии и рентгена. В последнем недавно установили новый аппарат. 

Особое внимание гости уделили кабинету, где работает межрайонная "Школа пациентов с сахарным диабетом". Как рассказала исполняющая обязанности главного врача ЦРБ Вера Макарова, на её создание в прошлом году было направлено около 800 тысяч рублей. Она отметила, что в специально оборудованном помещении врач-эндокринолог проводит занятия как с недавно заболевшими, так и с пациентами, которые уже давно живут с диабетом. Участникам объясняют основы правильного питания, приёма лекарств и самоконтроля. Кроме того, при поддержке волонтеров ПИМУ для них организованы бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, которые пользуются популярностью.

На сегодня в "Школе пациентов с сахарным диабетом" посещают жители не только Большемурашкинского округа, но и соседних — Княгининского, Бутурлинского и Перевозского. С начала года обучение там прошли почти 80 человек. Такие инициативы способствуют улучшению качества жизни людей с хроническими заболеваниями и повышению её продолжительности.

Татьяна Коваленко отметила, что больница активно ведёт профилактическую работу. С начала года диспансеризацию прошли более 1 700 жителей округа, еще около 600 — профилактические осмотры. Она также добавила, что в учреждении практически полностью укомплектован штат: требуется лишь второй хирург и один участковый терапевт из пяти.

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" стартовал в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Он продолжает задачи, ранее поставленные в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и направлен на увеличение продолжительности жизни к 2030 году. Проект предусматривает модернизацию медучреждений, развитие кадрового потенциала, внедрение новых подходов к лечению хронических заболеваний, совершенствование экстренной помощи и реабилитации, а также цифровизацию здравоохранения.

Ранее сообщалось, что более 400 нижегородских населенных пунктов объехали "Поезда здоровья" за полгода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Большое Мурашкино Здравоохранение Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
13 июля 2025 07:12  [282] Более 500 исследований провели медики в ходе марафона "Мы за ZОЖ!" в Лыскове
10 июля 2025 17:48  [178] Почти 630 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию в 2025 году
09 июля 2025 14:41  [418] Более 100 тысяч нижегородцев проверили свое репродуктивное здоровье в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных