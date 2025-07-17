150 млн рублей вложили в модернизацию Большемурашкинской ЦРБ за шесть лет Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 150 млн рублей направлено на модернизацию Большемурашкинской ЦРБ за шесть лет. Из них на капитальный ремонт стационара и хозяйственных помещений поступили 120 млн рублей, еще около 30 млн — на приобретение современного медицинского оборудования.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин в ходе рабочей поездки в муниципалитет, больница признана одной из лучших в регионе по уровню материально-технического оснащения.

Он подчеркнул, что развитие медучреждения будет продолжено. В период с 2025 по 2030 год планируется капитально отремонтировать поликлинику и увеличить её пропускную способность до 300 посещений в смену. Финансирование этих работ предусмотрено в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Вместе с заместителем губернатора учреждение посетили заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко и депутат Законодательного собрания Владимир Паков. Делегация осмотрела отремонтированные пищеблок и инфекционное отделение с индивидуальными "мельцеровскими" боксами, а также кабинеты лабораторной диагностики, детской консультации, функциональной диагностики, физиотерапии и рентгена. В последнем недавно установили новый аппарат.

Особое внимание гости уделили кабинету, где работает межрайонная "Школа пациентов с сахарным диабетом". Как рассказала исполняющая обязанности главного врача ЦРБ Вера Макарова, на её создание в прошлом году было направлено около 800 тысяч рублей. Она отметила, что в специально оборудованном помещении врач-эндокринолог проводит занятия как с недавно заболевшими, так и с пациентами, которые уже давно живут с диабетом. Участникам объясняют основы правильного питания, приёма лекарств и самоконтроля. Кроме того, при поддержке волонтеров ПИМУ для них организованы бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, которые пользуются популярностью.

На сегодня в "Школе пациентов с сахарным диабетом" посещают жители не только Большемурашкинского округа, но и соседних — Княгининского, Бутурлинского и Перевозского. С начала года обучение там прошли почти 80 человек. Такие инициативы способствуют улучшению качества жизни людей с хроническими заболеваниями и повышению её продолжительности.

Татьяна Коваленко отметила, что больница активно ведёт профилактическую работу. С начала года диспансеризацию прошли более 1 700 жителей округа, еще около 600 — профилактические осмотры. Она также добавила, что в учреждении практически полностью укомплектован штат: требуется лишь второй хирург и один участковый терапевт из пяти.

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" стартовал в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Он продолжает задачи, ранее поставленные в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и направлен на увеличение продолжительности жизни к 2030 году. Проект предусматривает модернизацию медучреждений, развитие кадрового потенциала, внедрение новых подходов к лечению хронических заболеваний, совершенствование экстренной помощи и реабилитации, а также цифровизацию здравоохранения.

Ранее сообщалось, что более 400 нижегородских населенных пунктов объехали "Поезда здоровья" за полгода.