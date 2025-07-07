Более 100 тысяч нижегородцев проверили свое репродуктивное здоровье в 2025 году Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

С начала года более 100 тысяч нижегородцев прошли обследование репродуктивного здоровья. Данные были озвучены на коллегии регионального минздрава, прошедшей 8 июля на базе областной клинической больницы имени Н.А. Семашко. Заседание приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

В нем приняли участие около 200 представителей медицинских учреждений региона.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова и главные внештатные специалисты — педиатр, неонатолог и акушер-гинеколог — представили доклады, в которых подвели итоги 2024 года и обозначили приоритеты на ближайшие годы в рамках Пятилетия семьи.

По словам министра, в регионе проживает почти 600 тысяч несовершеннолетних. Для оказания помощи детям действует трехуровневая система, позволяющая направлять пациентов из районов в областной центр при необходимости. В медучреждениях региона развернуто около 3 100 детских коек, из них более тысячи — педиатрического профиля. Она отметила, что педиатрическая служба продолжает укрепляться: в 2024 году штат пополнили 35 новых специалистов. По ее словам, это стало возможным благодаря региональным мерам поддержки, которые делают работу в государственной системе здравоохранения более привлекательной для врачей дефицитных специальностей.

Министр подчеркнула, что ключевыми показателями эффективности системы остаются уровни младенческой и материнской смертности. В 2024 году младенческая смертность в Нижегородской области составила 3,5 промилле на тысячу живорожденных — этот показатель значительно ниже среднероссийского. При этом уровень материнской смертности остается стабильно низким третий год подряд — зафиксирован всего один случай в год. Как подчеркнула Михайлова, задача медиков — полностью исключить такие случаи.

Особое внимание в регионе уделяют вопросам репродуктивного здоровья. В первом полугодии 2025 года диспансеризацию прошли почти 103,5 тысячи нижегородцев в возрасте от 18 до 49 лет — это уже превышает показатели за весь прошлый год, когда обследовались около 72 тысяч человек. Министр подчеркнула, что забота о репродуктивном здоровье — это не только вопрос возможности завести детей, но и важный фактор, влияющий на общее качество и продолжительность жизни. В качестве примера она привела данные за 2024 год: 40% выявленных у женщин злокачественных новообразований были связаны с органами репродуктивной системы. По словам Михайловой, регулярные обследования позволяют своевременно выявлять риски и предотвращать серьезные заболевания.

На заседании также обсудили реализацию в регионе национального проекта "Семья". В рамках одного из его направлений — программы "Охрана материнства и детства" — планируется модернизация перинатальных центров и расширение сети женских консультаций.

До 2030 года в Ардатовской, Володарской, Пильнинской, Починковской и Шатковской ЦРБ существующие акушерско-гинекологические кабинеты преобразуют в современные женские консультации с новым оборудованием и проведением капитального ремонта. Также за счёт сэкономленных средств планируется открыть дополнительную женскую консультацию нового формата в Семеновской ЦРБ.

Одним из ключевых проектов станет "Семейный квартал" — комплексное обновление больничных территорий в Нижнем Новгороде. Инициатива реализуется по решению губернатора Глеба Никитина и уже получила поддержку на федеральном уровне. В рамках проекта планируется создание первого в регионе государственного центра ЭКО при участии экспертов ведущих федеральных клиник.

В рамках коллегии также были представлены доклады о новых мерах поддержки семей при планировании и рождении детей. Завершилось заседание церемонией награждения медицинских работников и коллективов.

Напомним, национальный проект "Семья" стартовал в России в 2025 году по поручению президента Владимира Путина. Он стал продолжением нацпроектов "Демография" и "Культура" и направлен на комплексную поддержку семей, развитие инфраструктуры, обеспечение доступной медицины и создание условий для активного долголетия.