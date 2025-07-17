Женщина утонула в Волге около Лыскова

Очередная трагедия на воде зафиксирована в Нижегородской области: на этот раз ЧП произошло в Лысковском районе.
По информации регионального МЧС, около поселка Макарьево в реке Волге утонула женщина 1975 года рождения.
Тело погибшей извлекли из воды сотрудники полиции. Все обстоятельства данного происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что тело мужчины нашли в реке Ветлуга под Красными Баками в Нижегородской области. Напомним, что более 30 человек утонули в Нижегородской области с начала купального сезона.
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