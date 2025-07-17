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Экономика

Число банкротов в Нижегородской области выросло на 38%

18 июля 2025 10:06  [3] Экономика
Число банкротов в Нижегородской области выросло на 38%

Фото: Александр Воложанин

Во втором квартале 2025 года в Нижегородской области были признаны банкротами 2 326 физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает Федресурс по банкротству.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда банкротами стали 1 680 человек, рост составил 38%.

С начала года в регионе уже зафиксировано 4 377 случаев несостоятельности: 2 051 — в первом квартале и 2 326 — во втором. Для сравнения, в прошлом году за те же периоды было зарегистрировано 1 754 и 1 680 случаев соответственно.

Также в 2025 году в области поступило 47 уведомлений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств.

По итогам 2024 года в Нижегородской области статус банкрота получили 7 642 человека, что на 26% превышает показатели 2023 года.

В целом по России банкротами во втором квартале признаны 138 тысяч 847 физлиц и индивидуальных предпринимателей — на 36,5% больше, чем годом ранее. В 97,3% случаев граждане самостоятельно инициировали процесс. Особого внимания заслуживает рост количества утвержденных планов реструктуризации долгов: во втором квартале их было 675, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Это говорит о развитии института банкротства как инструмента финансового оздоровления, а не только ликвидации. Верховный суд продолжает формировать практику, способствующую утверждению планов даже при несогласии кредиторов.

В то же время, как отмечают в Федресурсе, наблюдается заметное снижение числа корпоративных банкротств. Количество открытых конкурсных производств сократилось на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 1580 дел. Это минимальный показатель с 2011 года, когда началась публикация таких данных. За первое полугодие падение составило 26,5%, что подчеркивает устойчивую тенденцию к сокращению ликвидационных процедур.

Одновременно с этим уменьшается число заявлений о банкротстве от кредиторов и налоговых органов. Доля ФНС в числе заявителей снизилась с 27% до 15%, а число заявлений от кредиторов сократилось почти на треть. При этом значительно выросла доля самих должников, инициирующих процедуру банкротства — с 7% до 17%, что может свидетельствовать о большей финансовой осведомленности и готовности бизнеса к самостоятельному решению проблем.

Ранее сообщалось, что суд признал депутата нижегородского Заксобрания Дмитрия Колыванова банкротом. 

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Теги:
Банкротство
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