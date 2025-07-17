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Почти 80 авто и мотоциклов угнали в Нижегородской области с начала года

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В Нижегородской области угнали 78 транспортных средств с начала года

Фото: Александр Воложанин

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде зафиксировано 78 случаев угона транспортных средств. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.

Все инциденты квалифицируются по статье о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Из общего числа зарегистрированных преступлений удалось раскрыть 59 - это более 75% от общего количества деяний. Более того, личности подозреваемых были установлены.

Количество угонов в первом полугодии 2025 года уменьшилось почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 92 подобных случая.

Всего в 2024 году в Нижегородской области было зафиксировано 184 случая угона транспортных средств. Из них 149 преступлений удалось раскрыть.

Ранее сообщалось, что около 6 тысяч пьяных водителей выявили в Нижегородской области с начала года.

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Теги:
Автомобили Угон
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