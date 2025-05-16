Молодой нижегородец угнал трактор для ночной поездки и застрял в грязи Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Городецком округе Нижегородской области сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне трактора. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Молодой человек ночью возвращался домой после прогулки и решил воспользоваться стоявшим без присмотра трактором. Он завёл машину и начал движение, однако не справился с управлением — техника забуксовала и не смогла продолжить путь.

Полицейские оперативно установили личность незадачливого угонщика. Им оказался ранее не судимый житель одного из сёл округа. Мужчина признал свою вину и дал признательные показания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что практически каждое десятое преступление в Нижнем Новгороде в 2025 году совершено в состоянии алкогольного опьянения.