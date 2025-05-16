Молодой нижегородец угнал трактор для ночной поездки и застрял в грязи

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В Городецком округе Нижегородской области сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне трактора. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.
Молодой человек ночью возвращался домой после прогулки и решил воспользоваться стоявшим без присмотра трактором. Он завёл машину и начал движение, однако не справился с управлением — техника забуксовала и не смогла продолжить путь.
Полицейские оперативно установили личность незадачливого угонщика. Им оказался ранее не судимый житель одного из сёл округа. Мужчина признал свою вину и дал признательные показания.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что практически каждое десятое преступление в Нижнем Новгороде в 2025 году совершено в состоянии алкогольного опьянения.
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